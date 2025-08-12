Leg Naprapat och kiropraktor
Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB / Sjukgymnastjobb / Helsingborg
2025-08-12
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB i Helsingborg
Clinicus Ryggcenter har stor efterfrågan på våra tjänster och söker dig som vill jobba heltid som Legitimerad naprapat eller kiropraktor.
Clinicus Ryggcenter öppnandes 2022 och är idag en komplett mottagning med engagerade och välutbildade naprapater, kiropraktorer, massörer och fysioterapeuter. Vi jobbar både mot privatpersoner, försäkringsbolag och företag med friskvård och rehabilitering.
Vi söker en legitimerad naprapat/kiropraktor med en ambition att växa i din yrkesprofession tillsammans med vårt team. Du ska ha god kännedom och erfarenhet av flera manuella behandlingsmetoder.
Vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet.
Som person är du ansvarstagande och självgående, hos oss ansvarar du själv att fylla dina dagar. Det är också viktigt att du är initiativrik, lösningsorienterat och har en god samarbetsförmåga.
Vi ser fram mot att få berätta mer om vår verksamhet och höra om dig och dina erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Jobbansökan kiropraktor / naprapat
E-post: info@clinicus.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Råå Kiropraktor Klinik och Hälsa AB
(org.nr 556840-8370), http://www.clinicus.nu
Kapplöpningsgatan 14 Clinicus (visa karta
)
252 30 HELSINGBORG Arbetsplats
Råå Kiropraktor Klinik & Hälsa AB Jobbnummer
9455581