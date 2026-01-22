Leg. Läkare till undervisningstjänst 50% akutsjukvård
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-01-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde ambulans- och akutsjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Akutsjukvården utgör en central och omfattande del av sjukvården. Vårt verksamhetsområde består av två sektioner; akutsjukvård och ambulanssjukvård. Sektion akutsjukvård består av akutmottagningen. Hos oss har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och ett 40-tal engagerade akutläkarkollegor.
Akutsjukvården pågår dygnet runt och du har därmed varierande arbetstider. Som anställd på Universitetssjukhus ingår det att delta i utbildning och handledning.
Inom verksamhetsområdet bedriver vi grund- och specialist-utbildning för sjuksköterskor och läkare i alla delar av karriären. Vi bedriver multiprofessionell och innovativ forskning med nationella och internationella samarbetspartners samt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete med fokus på proaktiv verksamhetsutveckling. Vi är anslutna till Svenskt Akutvårdsregister (SVAR) och driver kurser inom Patientnära Ultraljud (POCUS).
Vårt Universitetssjukhus är ett level 1 traumacenter. Vuxenakutmottagningen har årligen ca 52 000 patienter med nedre åldersgräns på 15 år men har även ansvar för yngre barn med potentiellt livshotande sjukdomstillstånd. God, ändamålsenlig, högkvalitativ, specialistdriven akutsjukvård, för alla patienter oavsett sökorsak, är vårt mål. Vi strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt och arbetar därför kontinuerligt med utbildning och utveckling.
Ditt uppdrag
Deltidstjänst med 50% undervisning, administrativt och pedagogiskt arbete inom Akutsjukvård på grundutbildningen, det 6 åriga, legitimationsgrundande läkarprogrammet (LP). Du deltar i utformning och samordning av etablerade utbildningsmoment på T5 och T11. Du ansvarar även för att, med övriga utbildningsansvariga kollegor, samordna och utveckla utbildningsmoment, klinisk handledning, praktiska färdigheter och interaktiv scenarioträning.
Uppdraget kombineras med klinisk tjänstgöring. Där ingår kliniskt arbete på akutmottagning (vuxen) och akutmottagningen (barn kir/ortopedi) då vi bemannar även barnakutens kirurgi/ortopedi.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare med intresse för och erfarenhet av undervisning och akutsjukvård. Administrativ och vetenskaplig erfarenhet är meriterande. Du har ett stort intresse för utbildning och utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet.
Din kompetens
Vi söker engagerade och drivna kollegor med pedagogisk förmåga. Du har ett patientfokuserat akutomhändertagande och tar ansvar för kvalitetsutveckling. Du är tydlig, lyhörd, ödmjuk och ansvarstagande och har både studenten och patienten i fokus. I verksamheten finns handledare eller senior kollega som stöd vid bedömningar och beslut. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tidsbegränsad anställning på heltid i 6 månader. Inför tillsättning tas utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, legitimationskontroll och kontroll av anmärkning hos IVO samt dina referenser.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Sektionschef Biplob Abu Shanewas, 018-617 41 66
Ansvarig HR-partner nås via växeln, 018-611 00 00
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS123/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Akademiska sjukhuset (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9698087