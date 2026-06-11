Leg.Läkare / ST läkare Vårdcentralen Burlöv
N & M Medical AB / Läkarjobb / Burlöv Visa alla läkarjobb i Burlöv
2026-06-11
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Läkare till Vårdcentralen Burlöv – Var med och bygg framtidens primärvård
Vill du vara med från starten och påverka utvecklingen av en modern vårdcentral? Då kan detta vara tjänsten för dig.
I februari 2022 öppnade Vårdcentralen Burlöv i nyrenoverade och trivsamma lokaler på Burlöv Center. Vi fortsätter nu att växa och söker en engagerad läkare som vill bli en viktig del av vårt team och bidra till att utveckla en vårdcentral med hög kvalitet, god tillgänglighet och stort patientfokus.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som läkare hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvården. Du möter patienter i alla åldrar och får möjlighet att arbeta brett med både akut och planerad mottagningsverksamhet. Hos oss värdesätter vi kontinuitet, samarbete och ett personcentrerat arbetssätt.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och där dina idéer och initiativ tas tillvara.
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare.
Har ett genuint intresse för primärvård och patientnära arbete.
Är engagerad, ansvarstagande och professionell i ditt bemötande.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Bidrar till en positiv arbetsmiljö och ett gott samarbete med kollegor och övriga yrkesgrupper.
Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse.
Moderna och nyrenoverade lokaler i Burlöv Center med goda kommunikationsmöjligheter.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar.
Möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning.
Goda möjligheter till framtida ST-tjänst inom allmänmedicin.
En arbetsplats där du får vara med och forma verksamhetens framtid.
Om Vårdcentralen Burlöv
Vårt mål är att erbjuda tillgänglig, trygg och kvalitativ vård med patienten i centrum. Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och känner delaktighet i verksamhetens framgång.Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och välkomnar därför din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Välkommen att bli en del av Vårdcentralen Burlöv – tillsammans skapar vi framtidens primärvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: nazar.aljuboori@vcburlov.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N & M Medical AB
(org.nr 559269-1629)
Kronetorpsvägen 2 (visa karta
)
232 37 ARLÖV Arbetsplats
Vårdcentralen Burlöv Jobbnummer
9959134