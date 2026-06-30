Leg Fysioterapeut till Kriminalvården
AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering / Sjukgymnastjobb / Kalmar Visa alla sjukgymnastjobb i Kalmar
2026-06-30
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Vi söker en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast till uppdrag där hög kvalitet, professionalitet och ett gott patientbemötande står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har giltig yrkeslegitimation som fysioterapeut/sjukgymnast utfärdad av Socialstyrelsen,
har minst tre (3) års arbetslivserfarenhet av kliniskt arbete som fysioterapeut,
har god dokumentationsvana och erfarenhet av att föra patientjournal,
har erfarenhet av självständigt patientarbete,
uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift,
har kompetens att, vid behov, förskriva hjälpmedel.
Vi söker dig som
Du är ansvarstagande, professionell och har ett gott bemötande. Du arbetar självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga och bidrar till en trygg och säker vård med patienten i fokus.
Säkerhetsprövning
Eftersom tjänsten kan innebära arbete inom säkerhetskänslig verksamhet är anställningen villkorad av att du genomgår och blir godkänd i en säkerhetsprövning enligt gällande lagstiftning. Säkerhetsprövningen kan omfatta registerkontroll och säkerhetssamtal. Du behöver därför uppfylla de krav som ställs för att bli godkänd i säkerhetsprövningen.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
personligt CV med redovisning av teoretisk kompetens,
kopia på giltig yrkeslegitimation utfärdad av Socialstyrelsen,
uppgifter om arbetslivserfarenhet med angivna anställningstider och arbetsgivare.
Referenser ska kunna lämnas.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan – varmt välkommen till VårdlänkenOm företaget
Vårdlänken Bemanning & Rekrytering förmedlar intressanta konsultuppdrag och tjänster till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer, chefer och andra yrkesgrupper inom vård och socialt arbete.
Vårt mål är att erbjuda dig ett flexibelt och utvecklande arbetsliv, samtidigt som vi tillsammans bidrar till en välfungerande vård- och omsorgssektor genom rätt kompetens på rätt plats.
Med över 28 års erfarenhet inom vårdbemanning arbetar vi med både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Vi erbjuder skräddarsydda bemanningslösningar och hjälper även till med rekrytering till fasta tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering
(org.nr 556838-7897), https://vardlanken.se/
392 33 KALMAR Kontakt
Grundare
Therese Löfall therese@vardlanken.se +4608855460 Jobbnummer
9986018