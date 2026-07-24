Leg.fysioterapeut till Hemgångstödsteamet
Kristianstads kommun / Sjukgymnastjobb / Kristianstad Visa alla sjukgymnastjobb i Kristianstad
2026-07-24
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
er).
Vi söker två nya kollegor till Hemgångsstödsteamet i Kristianstad kommun. Är du fysioterapeut och vill arbeta i en verksamhet där människan alltid står i centrum? Då kan det här vara jobbet för dig!
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att träffa dig och fortsätta utveckla vår spännande verksamhet tillsammans.
Din roll hos oss
Hos oss får du vara en del av ett innovativt, engagerat och kompetent team som varje dag hjälper patienter att återhämta sig och stärka sin självständighet – i sin egen hemmiljö. Vi tror på samarbete, trygghet och att utvecklas tillsammans.
Vi hoppas att du trivs i ett tvärprofessionellt team, har ett professionellt förhållningssätt och värdesätter gott samarbete. Du vill vara med och utveckla verksamheten och bidra till att våra patienter får bästa möjliga förutsättningar i sin vardag.
Hemgångsstödsteamet består av 31 medarbetare – biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor – som arbetar tätt ihop för att skapa trygg och sammanhållen vård för våra patienter. Vi har dessutom ett nära samarbete med Region Skåne, vilket ger oss goda förutsättningar att ge bästa möjliga stöd.
Som fysioterapeut hos oss arbetar du evidensbaserat med rehabilitering i hemmiljö och ansvarar för förskrivning av hjälpmedel. Du handleder och stöttar omvårdnadspersonal i ett rehabiliterande arbetssätt och är delaktig i samordnad individuell planering (SIP). Du arbetar även i vårt gemensamma IT-system Mina planer, där samverkan och helhetssyn står i fokus.
Vi tror på lärande, trygg introduktion och att växa tillsammans.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att dina personliga egenskaper har stor betydelse, vilket innebär att du har god förmåga att samarbeta och kommunicera och främjar en god arbetsmiljö. Du kan motivera och entusiasmera din omgivning samt har förmåga att arbeta både självständigt som i team. Vi vill att du kan prioritera och planera ditt arbete samtidigt som du har förmågan att snabbt ställa om efter verksamhetens behov för dagen. Du har förmåga att kunna samarbeta med olika professioner, arbeta i processer för att skapa teamkänsla. Helhetssyn och ett rehabiliterande synsätt är också viktiga egenskaper för arbetet.
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. För oss är det en fördel om du har god kännedom om regional och/eller kommunal hälso- och sjukvård. Du som söker till oss har B-körkort för manuell växellåda för att enkelt kunna ta dig runt i vår kommun vid behov.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-24Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder två tillsvidareanställningar med tillträde enligt överenskommelse. Vi kommer löpande kalla till intervju.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Hemgångsstöd Kontakt
Enhetschef
Marketa Svitac +4644135246 Jobbnummer
10011132