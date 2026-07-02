Leg fysioterapeut till Capio rehab Nynäshamn
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Nynäshamn Visa alla sjukgymnastjobb i Nynäshamn
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Nynäshamn
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Verksamheten i Nynäshamn har 14 medarbetare bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och rehabassistent. Vi bedriver primärvårdsrehabilitering enligt avtal med Region Stockholm. Vi finns på Nynäshamns sjukhus och har även en filial i Ösmo. Nära samverkan finns med både Capio vårdcentral Nynäshamn och Capio vårdcentral Ösmo.Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad fysioterapeut till vår primärvårdsrehabilitering i Nynäshamn.
Arbetet innebär bedömning, behandling och rehabilitering av patienter inom primärvårdsrehab. Tjänsten innefattar både mottagningsarbete och hembesök. Erfarenhet av hemrehabilitering är därför önskvärt.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen. Hos oss finns möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling och arbeta patientnära i en varierad roll.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut
Erfarenhet av arbete inom primärvårdsrehabilitering
Erfarenhet av hemrehabilitering är önskvärt
B-körkort är ett kravDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Flexibel och lösningsorienterad
Trygg i din yrkesroll
Tydlig i din kommunikation
Bekväm i mötet med olika typer av människor
Självständig samtidigt som du trivs med teamarbete
Vi erbjuder
Ett varierat och utvecklande arbete inom primärvårdsrehabilitering
Ett engagerat och erfaret team
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Gott kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte inom organisationens rehabiliteringsmottagningar
Även:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till träning i våra lokaler
Enklare frukost varje dag
I vår verksamhet arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och utvecklande lärandemiljö där vi tar tillvara på allas kompetens och lär av varandra. Vi är en inkluderande arbetsplats med högt i tak.
Övrig information
Start enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994903-2082056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Idunvägen 1 (visa karta
)
149 31 NYNÄSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9988871