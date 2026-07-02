Leg fysioterapeut till Capio rehab Nynäshamn

Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Nynäshamn
2026-07-02


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Publiceringsdatum
2026-07-02

Om företaget
Verksamheten i Nynäshamn har 14 medarbetare bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och rehabassistent. Vi bedriver primärvårdsrehabilitering enligt avtal med Region Stockholm. Vi finns på Nynäshamns sjukhus och har även en filial i Ösmo. Nära samverkan finns med både Capio vårdcentral Nynäshamn och Capio vårdcentral Ösmo.

Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad fysioterapeut till vår primärvårdsrehabilitering i Nynäshamn.
Arbetet innebär bedömning, behandling och rehabilitering av patienter inom primärvårdsrehab. Tjänsten innefattar både mottagningsarbete och hembesök. Erfarenhet av hemrehabilitering är därför önskvärt.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen. Hos oss finns möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling och arbeta patientnära i en varierad roll.

Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut

Erfarenhet av arbete inom primärvårdsrehabilitering

Erfarenhet av hemrehabilitering är önskvärt

B-körkort är ett krav

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:

Flexibel och lösningsorienterad

Trygg i din yrkesroll

Tydlig i din kommunikation

Bekväm i mötet med olika typer av människor

Självständig samtidigt som du trivs med teamarbete

Vi erbjuder
Ett varierat och utvecklande arbete inom primärvårdsrehabilitering

Ett engagerat och erfaret team

Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten

Gott kollegialt stöd och erfarenhetsutbyte inom organisationens rehabiliteringsmottagningar

Även:

Kollektivavtal

Friskvårdsbidrag

Möjlighet till träning i våra lokaler

Enklare frukost varje dag

I vår verksamhet arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och utvecklande lärandemiljö där vi tar tillvara på allas kompetens och lär av varandra. Vi är en inkluderande arbetsplats med högt i tak.
Övrig information
Start enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994903-2082056".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Idunvägen 1 (visa karta)
149 31  NYNÄSHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
9988871

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