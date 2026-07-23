Leg Fysioterapeut till Acrius Uddevalla
Acrius AB / Sjukgymnastjobb / Uddevalla Visa alla sjukgymnastjobb i Uddevalla
2026-07-23
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, Trollhättan
eller i hela Sverige
Acrius Hälsocenter/Gym och Rehabenhet i Uddevalla söker fysioterapeut. Vi finns i stora härliga lokaler nära havet vid Uddevallas gamla varvsområde
Ta chansen att jobba med oss i vårt team!
Acrius verkar bla. inom Vårdval rehab(fysioterapeuter och arbetsterapeuter). Vi har verksamhet i Uddevalla, Trollhättan och Ljungskile.
Hos oss arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, naprapater, massörer och personliga tränare. Vi har idrottsbakgrund och brinner för att leverera hög kvalitet och service med en helhetssyn på patienterna. På klinikerna arbetar vi med modern rehab- och behandlings utrustning och har tillgång till våra stora moderna gym.
Vi söker fysioterapeut som gillar träning och ser det som en möjlighet att få jobba med både friskvårdsdelen med gym och har erfarenhet av att arbeta med rehabilitering i primärvården. Meriterande är akupunktur, BK, OMT/OMI.
Du vill anta utmaningen med att arbeta självständigt, organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt för patienten och verksamhetens bästa.
Du har god kommunikativ förmåga och beskriver dig som företagsam och självgående samt en lagspelare som arbetar för att föra verksamheten framåt.
Vi ser gärna att du har ett förflutet eller är aktiv inom någon idrott.
Tjänsten är tillsvidare, vi tillämpar provanställning
Omfattning Heltid eller enl överenskommelse
Tillträde hösten 2026 eller enligt överenskommelse
Välkommen in med din ansökan CV och personligt brev.
Vi kommer löpande kalla till intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: ulrika@acrius.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Acrius AB
(org.nr 556932-3800), http://www.acrius.se
Kasenabbevägen 11 B (visa karta
)
451 50 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010029