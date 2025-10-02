Leg fysioterapeut, specialist i smärta el mental hälsa
Nu söker vi en leg fysioterapeut på deltid eller timanställning, så snart som möjligt eller omgående till vår mottagning för privat och försäkringsfinansierad vård inom psykisk ohälsa, rehabilitering, smärta och beroende. Vi har även företagstjänster inom stresshantering, arbetsåtergång, föreläsningar, ergonomi och workshops. Vi har en bred kund och patientgrupp med olika försäkringsvillkor och lösningar.
Vi befinner oss i en tillväxtfas och här får du vara mer och skapa möjligheter för patienter inom privat- och försäkrings vård. Hos oss finns ett mycket kompetent team med specialistläkare, fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterska, rehabkoordinator och administratörer.
Vi arbetar både preventivt med att förhindra långvariga sjukskrivningar och symtom men också med vård försäkring och behandling.
Vi har behandlings konferenser och team möte varje vecka för att hjälpa våra patienter på bästa vis.
En del av våra patienter träffar vi digitalt genom video.
