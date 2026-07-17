Leg. Fysioterapeut sökes för uppdrag i Finspång
Segelstads Rehab AB / Sjukgymnastjobb / Finspång Visa alla sjukgymnastjobb i Finspång
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Segelstads Rehab AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Segelstads Rehab AB grundades av en legitimerad arbetsterapeut med en stark drivkraft att skapa verklig skillnad inom rehabilitering och se till att rehabiliteringsinsatser blir tillgänglig för alla - oavsett var i landet man bor.
Just nu söker vi en engagerad fysioterapeutkollega som vill arbeta deltid (20%) inom LSS/psykiatri i Finspång från och med 2026-08-17 och tills vidare.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du behöver vara nyfiken, utvecklingsinriktad och trygg i att arbeta självständigt – samtidigt som du värdesätter att ingå i ett sammanhang där samarbete och kollegialt stöd är centralt.
Du kommer att ha tillgång till kontinuerlig handledning, vägledning och stöd från erfarna kollegor. Vi tror på styrkan i att dela kunskap och på att växa tillsammans.
Så ansöker du:
Skicka din ansökan via e-post till:
📩 rekrytering@segelstads.se
Ange rubrik: "Fysioterapeut Finspång".
Vänligen bifoga följande dokument:
CV
Personligt brev
Bevis om legitimation
Observera: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Sedan 2017 har vi på Segelstads Rehab AB erbjudit kvalificerade insatser inom arbetsterapi, fysioterapi och psykologi. Vi är stolta över våra nöjda kunder och medarbetare runt om i hela Sverige – och vi fortsätter växa.
Vi är en kunskapsdriven och utvecklingsinriktad organisation där samverkan utgör en central del av vårt arbetssätt. Som konsult hos Segelstads Rehab blir du en del av ett engagerat och professionellt team, med tillgång till stöd från både mentor, konsultchef och kollegor. Vid behov erbjuder vi en strukturerad introduktion på din nya arbetsplats för att säkerställa en trygg och effektiv start i uppdraget.
Vi söker dig som är flexibel och har möjlighet att ta dig an såväl kortvariga som mer långsiktiga uppdrag inom olika verksamheter runt om i landet.
Konsultrollen hos oss innebär att du har en bred kunskapsbas och en nyfikenhet att snabbt ta till dig nya arbetssätt och perspektiv. Det betyder inte nödvändigtvis att du har lång erfarenhet – snarare att du har ett genuint engagemang för ditt yrke och en vilja att sätta kunden i centrum. Detta ser vi som ett värdefullt komplement till ditt patientcentrerade arbetssätt.
Vi ser med glädje fram emot att ta del av din ansökan.
Vänligen,
Rebecka Segelstad, VD, leg. arbetsterapeut
Natallia Skorb, Rekryteringsansvarig, leg. arbetsterapeut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: rekrytering@segelstads.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Segelstads Rehab AB
(org.nr 559134-2679), http://www.segelstads.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Leg. arbetsterapeut/ Rekryteringsansvarig
Natallia Skorb natallia.skorb@segelstads.se 073-436 91 40 Jobbnummer
10005351