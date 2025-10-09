Leg fysioterapeut, Geriatrik Dalen
2025-10-09
Om oss
Capio Geriatrik Dalen ligger i Enskededalen, nära Globen och är en av Sveriges största geriatriska verksamheter. Vi är stolta över att ha hög patientnöjdhet och når alla regionens kvalitetskrav. Vi arbetar i interprofessionella team utifrån ett patientcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt
På Capio Geriatrik Dalen finns cirka 150 vårdplatser. Alla enheter har närvarande chefer och specialistläkare. Vårdteamen arbetar utifrån ett rehabiliterande och personcentrerat förhållningssätt.
Vi är en stor Paramedicinsk enheten med ett gäng nyfikna, välkomnande, engagerade och samarbetsvilliga medarbetare. Här finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, dietister, hälso- och sjukvårdkuratorer som alla är del i akutgeriatriska team.
Vi jobbar efter Capios vision att förbättra människors hälsa varje dag. Kvalitet, samhällsansvar, innovation och empowerment är grunden för våra arbetssätt.
Din roll
Som fysioterapeut inom geriatrisk slutenvård förväntas du ha kompetens att genomföra olika former av fysioterapeutiskt arbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Du ansvarar för kartläggning och utredning av tidigare och nuvarande aktivitets- och förflyttningsförmåga, bedömning av hjälpmedelsbehov samt insättning av fysioterapeutiska insatser i samråd med patient och team. Du deltar i teamkonferenser och utvecklingsarbeten. Exempel på fysioterapeutiska åtgärder är gång- och förflyttningsträning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Är du magister/specialist ingår det att stödja medarbetare i professionsutveckling och driva utvecklingsarbete.
Vi har ett upparbetat arbete gentemot Karolinska Institutet (KI) och är du en fysioterapeut med magisterexamen kan du få uppdrag som adjungerad klinisk adjunkt hos oss knuten till KI via tidsbestämt avtal.
Du tycker vidareutbildning är viktigt och undervisning av personal samt studenthandledning ingår som naturlig del av ditt arbete.
Vi erbjuder dig En trygg anställning genom kollektivavtal
Närvarande chef och erfarna kollegor
Introduktion med kollega som fadder
En inkluderande arbetsplats där vi lär av, med och om varandra
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gruppträningspass
Frukost en gång i veckan
Ersättning av skattefinansierad sjukvård upp till högkostnadsskyddet
Detta är en heltidstjänst, 40h/vecka, måndag-fredag med viss helgtjänstgöring.
Capio Äldre och mobil vård praktiserar provanställning. Vi gör kontroll av legitimation (leg fysioterapeut). Vi ser gärna att att du kan börja din tjänst 1/12 2025 eller enligt överenskommelse. Intervjuer och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag
Om dig Krav: Leg fysioterapeut
Meriterande: Magister/Specialist enligt Fysioterapeuternas specialistutbildning och/eller flerårig erfarenhet inom geriatrik och/eller sjukhusvård är meriterande
Du trivs med frihet under eget ansvar, är pålitlig och prestigelös.
Du kan strukturera upp ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån dagens behov, är van vid teamarbete och kan lagspela med kollegor med en inkluderande och vänlig attityd.
Du har ansvarskänsla och är lösningsfokuserad.
Du är vetgirig efter ny kunskap, bidrar till kunskapsutbyte och ser utvecklingsmöjligheter.
Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 9 oktober 2025
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Ylva Zimmermann ylva.zimmermann@capio.se +46723768413 Jobbnummer
9548757