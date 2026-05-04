Leg fysioterapeut
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Arbetsuppgifter
Vi söker en ny kollega till vårt härliga gäng på Kommunrehab som är intresserad av att jobba mot äldreomsorgen.
Som fysioterapeut ansvarar du för fysioterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden.
Du arbetar med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.
I arbetet ingår bland annat att göra bedömningar och rehabilitering av patienters funktionsförmåga, förskrivning av hjälpmedel, handledning och utbildning av vårdpersonal.
Målgruppen är främst personer över 65 år med funktionsnedsättning och vi har även ett team som arbetar inom området LSS och socialpsykiatri.
Du arbetar i team med arbetsterapeut och sjuksköterska.
Du kommer till ett härligt gäng kollegor som är kompetenta, hjälpsamma, kreativa, modiga och roliga att arbeta tillsammans med. Vi erbjuder en rökfri arbetsmiljö, friskvårdsbidrag, engagerade kollegor och en arbetsplats med möjlighet till påverkan och personlig utveckling.
Vi erbjuder individuellt anpassad introduktion vilket gör att din erfarenhet inte är avgörande utan din vilja att lära nytt.

Kvalifikationer
Du som söker ska ha en godkänd fysioterapeutexamen/sjukgymnastexamen samt legitimation från Socialstyrelsen.
Körkort B är ett krav
Att behärska det svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Använda personligt bank-id i tjänst är ett krav.
Tidigare erfarenhet av att hålla utbildningar för baspersonal är meriterande.
Arbetet innebär att självständigt kunna ta ansvar för sina arbetsuppgifter men även att samarbeta med kollegor.
Viktigt att vara flexibel och kunna anpassa sig efter ändrade omständigheter och kunna prioritera.
Du ska kunna se ur ett helhetsperspektiv och göra bedömningar utifrån det.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget via Polismyndighetens webbplats i samband med att du skickar in din ansökan. Utdraget får vara högst sex månader gammalt och ska visas i oöppnat kuvert.
Vilken typ av utdrag beror på tjänstens inriktning:
Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du sökt tjänst som innebär arbete med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om du sökt tjänst som innebär arbete i ledande befattning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
För övriga tjänster inom Vård- och omsorgsförvaltningen beställer du detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312173".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Enköpings kommun Vård och omsorg
Samordnare för fysioterapeuterna
Leif Wicksell leif.wicksell@enkoping.se 0171626291
