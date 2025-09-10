Leg förskollärare sökes
2025-09-10
Vetenskaparna är en liten enhet med plats för 30 barn, belägen mitt i Söders hjärta på Högbergsgatan nära Götgatsbacken.
Vi arbetar projektinriktat utifrån LpFö-18 rev.25 med naturvetenskapliga fenomen, natur och det fria sinnet via dans, lek och personliga uttryckssätt i centrum för de kompetenta barnet.
Vi har 2 barngrupper, Fröet och Kronbladet, och som leg.förskollärare har du det pedagogiska ansvaret för båda grupperna.
Vi söker dig, glada, sprudlande förskollärare som älskar barn och har hjärtat på rätta stället och alltid nära till skratt. För oss är det viktigaste att få en glad och driven kollega, då vi är en liten enhet och arbetar så nära varandra.
Du skall inneha förskollärarlegitimation och vara varmt engagerad i ditt uppdrag, vara en trygg och tydlig ledare, flexibel, ansvarsfull och ha mycket god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder dig en underbar liten enhet med max 30 barn, i vackra lokaler med ljusinsläpp i närheten av parker och ett rikt kulturliv på Söder.
Hos oss forskar vi om myror, lyssnar till klassisk musik i ateljéhörnan, leker och busar varvat med upptäcktsfärder och undervisning i parker och besöker Stockholms kulturutbud.
Du ska alltid sätta barnet i centrum och ha förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Som förskollärare arbetar du utifrån LpFö-18 rev.25 samt övriga styrdokument satta för verksamheten.
Du har ansvaret över att planera, utvärdera och kvalitetssäkra den pedagogiska verksamheten för förskolan samt ha det yttersta pedagogiska ansvaret på plats.
Du planerar för pedagogiska teman och projekt, dokumenterar och utvärderar dem enskilt och tillsammans med arbetslaget regelbundet via våra arbetsplaner. Du leder våra arbetsplatsträffar 1/gång i månaden, föräldramöten 1 gång/år, föräldrafikan varje termin samt visning för vårdnadshavare som ömskar plats hos oss. Du arbetar efter vårt årshjul och har en god och nära kontakt med vårdnadshavare, kollegor och rektor.
Du ska ha förmåga att fatta beslut med långt eller kort varsel samt ansvara fullt ur över ditt uppdrag. Du skriver månadsbrev samt har hand över pedagogisk dokumentation via barnens digitala portfolior och förskolans förskoleapp.
Tjänsten är på deltid 75% eller enl. ök. Tillträde från 1 oktober 2025 alt. enl. ök.
Vi erbjuder dig nu möjligheten att delta i vårt härliga arbetslag, varmt välkommen med din ansökan! Vi önskar få ett personligt brev, CV samt ungefärligt löneanspråk.
Vi sköter rekryteringen själva och önskar ej bli kontaktade av bemannings- eller rekryteringsfirmor, tack.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: forskolanvetenskaparna@hotmaill.com
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Förskolan Vetenskaparna AB
Högbergsgatan 48

118 26 STOCKHOLM
118 26 STOCKHOLM Jobbnummer
