Leg.Djursjukskötare till Skellefteå
våra vänner djurhälsa AB / Djurskötarjobb / Skellefteå Visa alla djurskötarjobb i Skellefteå
2026-08-05
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Här finns ett team som arbetar med både poliklinisk verksamhet, operationer, stationärvård, tandvård, bildiagnostik, akutsjukvård och rehab.
Som Djursjukskötare hos oss jobbar du dagligen tillsammans med våra veterinärer vid operationer och vård. Vi erbjuder Dig ett omväxlande arbete med många djur- & kundkontakter. Möjlighet för att arbeta på olika orter och goda utvecklingsmöjligheter.
Vårt mål är att erbjuda kompetens och service med fokus på god omvårdnad och engagerad personlig service till alla våra djur/djurägare. Vi hjälper hundar, katter, övriga smådjur och dess ägare.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetstider och omfattning
Heltid vardagar 08-16.30 alt 16-22
Tjänsten är en provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Du som söker skall vara utbildad leg. Djursjukskötare.
Kunskaper inom anestesi är meriterande.
Lön enligt kollektivavtal.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande.
Om rätt person finnes kan anställning ske omgående.
Vi tar helst emot ansökan via e-post: Julia.Larsson@lapplandsdjurklinik.se
Kontaktperson: Julia Larssonwww.lapplandsdjurklinik.se
• Varmt Välkommen med Din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-18
E-post: julia.larsson@lapplandsdjurklinik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djursjukskötare Skellefteå 26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare våra vänner djurhälsa AB
(org.nr 556872-3760) Arbetsplats
Djurklinik Skellefteå Anderstorg Jobbnummer
10023311