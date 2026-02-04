Leg Distriktssköterska
Åre Kommun, Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Åre Visa alla sjuksköterskejobb i Åre
2026-02-04
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Hälso- och sjukvård i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Åre kommuns hälso-och sjukvårdsdistrikt stäcker sig från Hallen i öst till Duved och Kall i väst och det omfattar särskilt boende, hemtjänst samt sjukvård i hemmet för äldre och funktionshindrade. En viktig del i denna roll är att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker i livets alla skeden.
Välkommen till ett engagerat, hjälpsamt och utvecklande hälso- och sjukvårdsteam, vi är stolta över vår verksamhet och kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete i en fantastisk omgivning och natur. Våra distriktssköterskor utgår från Järpen och tjänstgör över hela kommunen. Arbetet är förlagt till dagtid, vardagar och helg med möjlighet att själv påverka ditt schema i samråd med dina kollegor
Vi hoppas du är motiverad att vara en del av verksamhetens fortsatta utveckling, mot god och nära vård i samverkan med regional och privat primärvård. Att du ser möjligheter, är lösningsfokuserad i ditt arbete med såväl kollegor som med patienter. Du kommer att handleda och utbilda studenter och omvårdnadspersonal. Arbetet sker i nära samarbete med hemvårdens personal och det ställer höga krav på god samarbetsförmåga med olika arbetsgrupper.Kvalifikationer
Adekvat utbildningsnivå och erfarenhet.
* Du behöver ha ett personcentrerat aktiverande förhållningssätt med den enskildes delaktighet i fokus.
* Kunna ge en god och säker omvårdnad i livets alla skeden.
* Identifiera och aktivt förebygga hälsorisker.
* Du är en god organisatör, serviceinriktad och ansvarskännande samt kan utföra arbete både självständigt och i team.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303490". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Kommun, Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef Legitimerad personal
Anna Svensson anna.svensson@are.se 0647-16873 Jobbnummer
9721689