Leg. Audionom AudioNova Täby
Är du redo att forma morgondagens hörselvård? Tillsammans med våra duktiga ledare kan vi erbjuda dig en personlig utveckling med löfte om en individuell utvecklingsplan som du är med och driver. Om du gillar att arbeta i en professionell och informell miljö, läs vidare nedan.
AudioNova i Täby söker efter Leg. Audionom med ett brinnande intresse att få hjälpa andra människor att få den bästa livskvalitén!
Om rollen
Som Leg. Audionom hos AudioNova arbetar du med hela rehabiliteringsprocessen i form av hörselmätningar, behovsbedömningar och utprovningar av hörapparater samt andra tekniska hjälpmedel. Arbetet ställer krav på en hög känsla för service, flexibilitet när det uppstår plötsliga ändringar i dagens program och förmågan att kunna arbeta strukturerat. Det är även viktigt att kunna prioritera och arbeta mot såväl personliga som gemensamma mål.
Audiologisk kunskap såväl som en god förståelse för sammanhanget mellan audiologi, produkter och service är grundplattan i arbetet. Du rapporterar till Regional Sales Manager och får support från kompetenta kollegor.
Arbetet sker alltid i linje med gällande målsättningar och regler samt i linje med Sonovas värderingar WeCare, WeDriveInnovation, WeStriveForExcellence, WeTakeAccountability, WeBuildTheBestTeam.
Exempel på arbetsuppgifter
Utföra hörselmätningar, utvärdera kundens specifika behov, informera och tillsammans välja den bästa lösningen för varje kund.
Anpassa och ställa in hörapparater och ev. teknisk utrustning utifrån kundens behov.
Leverera hög service genom hela rehabiliteringsprocessen.
Möjlighet till deltagande i utbildning av studenter (efter överenskommelse).
Säkerställa att alla processer och uppgifter utförs enligt AudioNovas och myndigheternas standarder och riktlinjer
Delta aktivt i de åtgärder som föreslås av RSM eller huvudkontoret, t.ex processförbättringar.
Om dig
Vi söker dig som är Leg. Audionom och brinner för att tillhandahålla professionell kundservice genom hela rehabiliteringskedjan.
Du har god förmåga att förmedla fakta och information på ett lättbegripligt sätt till våra kunder och har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap.
Du tar självständigt ansvar, planerar och organiserar ditt arbete för att driva det framåt på ett effektivt sätt. Vidare har du ett lugnt och stabilt förhållningssätt, även i mer pressande situationer.
Då vi ingår i en global koncern ser vi att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, samt har en av Socialstyrelsen godkänd legitimation efter genomförd Audionomutbildning.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av rehabiliterande arbetssätt.
Dessutom värdesätter vi att:
Du är van IT-användare och navigerar självständigt med Office-paketet, inklusive Excel, Power Point, Outlook och Word
Du är service och lösningsorienterad
Du innehar ett B Körkort
Du besitter en god kommunikativ förmåga och har lätt för att skapa goda relationer.
Du självständigt prioriterar och strukturerar arbetsuppgifter
Du är en god teamkollega med krav på flexibilitet på både dig som person och i din roll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i vår rekrytering till denna tjänst.
Varför jobba hos oss?
Trygg och flexibel anställning: Med kollektivavtal och andra förmåner som marknadsmässiga löner, avtalsenliga pension & försäkringar, EAP, semester och generöst Friskvårdsbidrag (förnärvarande 4000kr/år) samt Benifex förmånsportal erbjuder vi flexibla arbetsvillkor.
Samhällsnytta: För ett liv utan begränsningar. I all sin verksamhet arbetar Sonova efter en vision om en värld där alla får uppleva hörselglädje och därmed lever ett liv utan begränsningar.
Omtanke: Vi har en genuin omtanke om varandra, våra kollegor och kunder.
Fokus: Vi har tydliga mål vi jobbar mot, med mycket frihet i våra roller.
Balans: Vi strävar efter att arbetsbördan är rimlig och att du får ihop livspusslet.
Personlig utveckling: Vi erbjuder alla våra medarbetare en utvecklingsplan samt vidareutbildning med stöd av LinkedIn Learning.
Starkt medarbetarengagemang: Vi erbjuder alla möjlighet att påverka och göra sin talan hörd i vår årliga medarbetarundersökning som vi följer upp med gemensamma åtgärder.
Kultur: Vi strävar efter att varje år mötas i det lilla som stora sociala rummet hos oss både lokalt och regionalt.
Vi jobbar målmedvetet med frågor som berör mångfald och jämställdhet och ser gärna att det även är en drivkraft för dig. Sonova vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Sonova Audiological Care Sweden AB driver hörselkedjan AudioNova, som de senaste åren har uppnått en marknadsledande position på den privata marknaden för hörapparater med 24 kliniker i landet.
AudioNova blev år 2016 en del av Sonova - en ledande tillverkare av hörapparater och marknadsledare inom trådlösa kommunikationssystem för audiologi. Sonovas dotterbolag Sonova Audiological Care har global representation med fler än 3 500 hörselcentra runt om i världen.
AudioNova erbjuder hörselrehabilitering, formgjutna hörselskydd, provar ut hörapparater samt tekniska hjälpmedel i våra kliniker. Hos oss kan du även få professionell service på din hörapparat och dina tillbehör. Vi strävar efter att alla ska ha en bra hörsel eftersom vi tror på att en bra hörsel skapar den bästa kontakten mellan människor.
I Sverige är vår målsättning att vara svenska folkets populäraste hörselkliniker. Våra rehabiliterande insatser enligt Hälso- och Sjukvårdslagen syftar till att ge, återge och skapa förutsättningar att leva ett självständigt liv med god livskvalitet och en fungerande kommunikation till kunder med hörselnedsättning.
Ansökan och information
Om du ser en potentiell matchning med din profil baserat på ovanstående, skynda dig att ansöka till tjänsten genom att:
Klicka på knappen "Ansök nu" och fyll i formuläret, samt bifoga ditt CV samt ett Personligt brev. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval så välkommen med din ansökan direkt! Tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten, kontakta Regional Sales Manager Jamie Hammarwall, via job@audionova.se
OBS! Ansökningar tas inte emot via mail!
Lycka till och varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
