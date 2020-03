Leg.arbetsterapeut till Lidköping - AB Ability coaching - Sjukgymnastjobb i Lidköping

AB Ability coaching / Sjukgymnastjobb / Lidköping2020-03-032020-03-03Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har kompetens, eller är villig att lära dig, att arbeta med instrumenten Assessment och Work Characteristics (AWC) och Assessment of Work Preformance (AWP). Du har erfarenhet av att hantera program inom Officepaketet och god datorvana. Som person har du eget driv och stimuleras av att ta stort eget ansvar och hantera befogenheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du delar vår värdegrund. Du kommer att jobba ensam i uppdraget på vårt väl inarbetade kontor under ett tätt samarbete med kollegor och verksamhetsledning runt om i landet.Vi söker en arbetsterapeut för uppdraget Aktivitetsbaserad utredningsplats i Lidköping. Målgruppen i uppdraget är arbetssökande, personer med eller utan kända funktionsnedsättningar, som behöver få sina förutsättningar för arbete utredda. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande:Samordna och genomföra uppdraget att bedöma arbetsförutsättningar i arbetslivsliknande arbetsuppgifterHandleda deltagare samt kartlägga arbetsförutsättningarGenomföra observationer och dokumentera i skriftlig rapportHa tät kontakt med Arbetsförmedlingens specialisterUtföra administration som tillhör uppdragetBidra till övrig utveckling av vår verksamhetBidra till inflöde av deltagareTillträde under augusti månad eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid.Kandidaturval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Ability är ett högkvalitativt företag med tjänster inom arbetsmarknadstjänster, arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning. Ability har tilldelats uppdraget att utreda arbetssökandes arbetsförutsättningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen genom tjänsten "Aktivitetsbaserad utredningsplats" på ett flertal orter i Sverige.Sista dag att ansöka är 2020-05-03AB Ability CoachingSockerbruksgatan 153140 LIDKÖPING5130456