Leg. Arbetsterapeut till Funktionsstöd/LSS!
Ängelholms kommun, Hälso- och sjukvård HSL
2025-08-18
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Vår fantastiska rehabgrupp inom Funktionsstöd, bestående av fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter, söker nu en ny kollega!
Hos oss är gemenskap, skratt i vardagen och viljan att tillsammans göra skillnad för dem vi möter några av våra ledord. Vi hoppas att just du vill bli en del av vårt gäng!
I teamarbete med fysioterapeut, sjuksköterska, omvårdnadspersonal och enhetschef ansvarar du för insatser kring patienter som har någon form av insats inom LSS- och/eller socialpsykiatrin. Vi arbetar mot grupp- och serviceboenden, personlig assistans och daglig verksamhet.
Arbetet sker i eller på patientens hem eller arbetsplats och omfattar bland annat kognitiva bedömningar, ADL- bedömningar och träning, hantering av förflyttningsproblematik, hjälpmedelsförskrivning samt fallpreventivt arbete. Att instruera, utbilda och handleda patienter, anhöriga och omvårdnadspersonal är en naturlig del av det dagliga arbetet. Kontakt med externa aktörer samt hjälpmedelscentral är också vanligt förekommande arbetsuppgifter.
Du blir en del av en arbetsplats med god kollegial stämning, där vi hjälper varandra och där teamarbete är en självklar del av vardagen. Hela gruppen har ett starkt engagemang i verksamhetsutveckling för Rehabenheten, Funktionsstöd och kommunen i stort. Vi vågar utmana oss själva och är inte rädda för att lära oss längs vägen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och erbjuder dig ett omväxlande och inspirerande arbete där du får göra verklig skillnad.
Vi ser gärna att du också:
• Har ett personcentrerat förhållningssätt
• Tar ansvar, egna initiativ och känner dig trygg i att fatta beslut
• Är tålmodig och trivs med att arbeta lösningsfokuserat
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
