Leg Arbetsterapeut
Karlshamns kommun / Sjukgymnastjobb / Karlshamn Visa alla sjukgymnastjobb i Karlshamn
2026-07-23
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Vill du vara en del av vårt rehabiliteringsteam?
Vi erbjuder ett givande arbete med många personliga möten och varierande arbetsdagar! Här möts du av olika arbetsuppgifter och patientgrupper som beviljats korttidsvistelse. Från rehabilitering av patienten med stroke till att hjälpa patienten att självständigt klara sin vardag och möjliggörande av ett ändamålsenligt boende som ger självständighet i vardagen. Vi gör skillnad, varje dag! Karlshamns kommun kan erbjuda dig ett utvecklande arbete som Arbetsterapeut i ett välfungerande arbetsgrupp. Vi har högt engagemang och fin gemenskap i vårt arbete, allt i en lärande och tillåtande miljö.
Vi är med i omställning som krävs för god och nära vård och där demografin visar på ökade vårdbehov. Vi har sedan en tid tillbaka ställt om vårt arbetssätt och organisation, utifrån syfte hållbar arbetsmiljö och patientsäkerhet över tid. Hos oss har vi organiserat oss i funktionsuppdrag. Vi har en gemensam vårdkö och tillsammans med rehabkollegor hanteras och prioriteras inkomna vårdbehov. Arbetet är strukturerat och samtidigt fritt. Vi utgår ifrån principen lika vård oavsett boendeform eller geografiskt område. Arbetet består av både teamarbete med gemensamma bedömningar och självständigt arbete utifrån prioritet, kompetens och utrymme.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår ansvar för:
Patientarbete med bedömningar, förskrivning, utprovning utifrån förskrivningsprocess. Personcentrerad hälso- och sjukvård, där patienten har en stor delaktighet i målen med våra insatser.
Tvärprofessionell samverkan utifrån behov i det aktuella patientärendet och förutsättningar exempelvis med sjuksköterska, kvalitetsundersköterska, arbetsterapeut, enhetschef, undersköterska, handläggare internt. Men också med externa aktörer och vårdgivare.
Leda i din profession. Vi arbetar mycket genom omvårdnadspersonalen som du leder, ger stöd och motiverar genom din kunskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Arbetsterapeut.
Du ska ha god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska på den nivå som krävs för att utföra ordinarie arbetsuppgifter.
I den här rollen måste du ha B-körkort (manuell växel) då patientarbetet innebär hembesök runt om i Karlshamns kommun.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom yrket, kommunal rehabilitering och eller verksamhet samt annan vårdgivare.
För denna tjänst värdesätter vi god samarbetsförmåga, flexibilitet, noggrannhet och engagemang i uppdraget utifrån styrande lagar och avtal. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Du har ett självständigt arbete utifrån profession och uppdrag, där du själv planerar din dag, ingen dag är den andra lik vilket är en av tjusningarna med vårt arbete. Vi är ett härligt gäng på drygt 20 personer som arbetar med vårt gemensamma uppdrag. Vi hjälps åt och vi vill gärna välkomna dig till oss! Vi arbetar med ständiga förbättringar utifrån arbetsmiljö och patientsäkerhet och där du kan bidra i vårt omställningsarbete god och nära vård.
Som anställd i Karlshamns kommun får du ta del av Personalklubbens alla erbjudande med bland annat rabatter, erbjudanden samt träning och aktiviteter. Som anställd har du också möjlighet att byta ut ditt semesterdagstillägg mot fler semesterdagar.
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning, 100%, tjänsten omfattas av flextidsavtal.
Vi som enhet utgår från en gemensam geografisk kontorsarbetsplats.
Tillträde efter överenskommelse
Sista ansökningsdag 16 aug 2026
För anställning ställer vi krav om utdrag från belastningsregistret för äldre och vuxna med funktionshinder: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Övrig information
Enhetschef Rehabenheten, Katarina Nilsson, 0454 - 810 70, mailto:Katarina.nilsson@karlshamn.se
Sveriges arbetsterapeuter, Ulrika Lindgren, 0453 -56 39 00 mailto:Ulrika.lindgren@karlshamn.se
Fysioterapeuterna, Maria Thomasson, 0454 – 30 75 44 mailto:Maria.thomasson@karlshamn.se
Besök gärna https://www.karlshamn.se/rekrytering
för att få information om ingångslöner och bestämmelser om gällande kollektivavtal samt om vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns Kommun
(org.nr 212000-0845), https://www.karlshamn.se/
374 81 ASARUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlshamns kommun Kontakt
Enhetschef
Katarina Nilsson katarina.nilsson@karlshamn.se +4645481070 Jobbnummer
10009994