Leg. Arbetsterapeut
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2026-07-21
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Ånge kommun söker Leg. Arbetsterapeut. Ånge kommun ligger mitt i Sverige. Här är du omgiven av Ljungandalens storslagna landskap, vackra boendemiljöer och människor som värnar om varandra. Dessutom har du tillgång till en mängd fritidsaktiviteter och ett rikt kulturliv. I Ånge kommun finns allt du behöver, och med goda kommunikationer har du städer och fjäll inom räckhåll. Här är livet enkelt och nära! Som anställd på Ånge kommun är du en viktig förutsättning för välfärd och tillväxt. På Ånge kommun bryr vi oss om varandra och våra anställda och månar om en hälsosam arbetsplats, arbetsmiljö och sund balans mellan arbete och fritid.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad på Furubacken i Fränsta som är din huvudsakliga arbetsplats där du har kontor. Uppdraget omfattar arbete inom kommunens särskilda boenden, korttidsvård och demensverksamhet. Som arbetsterapeut kommer du bland annat att göra aktivitetsbedömningar av patienter och utföra arbetsterapeutiska åtgärder för att det ska fungera i de dagliga aktiviteterna, vilket ställer krav på flexibilitet och uppfinningsrikedom. Du kommer även att förskriva hjälpmedel, handleda personal samt arbeta med intygsskrivning för bostadsanpassningsbidrag. Du har ett nära samarbete med fysioterapeuter, rehabassistenter, sjuksköterskor, chefer och undersköterskor. Det är därmed bra om du har vana med att arbeta i multiprofessionella team. En stor del av arbetet består av handledning och att ge instruktioner. Vi värdesätter därför en god pedagogisk förmåga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som har förmåga att se helheten kring individens behov samt att samverka med andra yrkesgrupper. Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet som arbetsterapeut, men välkomnar även dig som är nyexaminerad. Körkort samt god datorvana är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer sker löpande för denna rekrytering, så välkommen med din ansökan redan idag! Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Vårt erbjudande till dig som arbetsterapeut: Som arbetsterapeut i Ånge kommun erbjuds du ett varierat arbete i en utvecklingsinriktad roll. Förutom att ingå i ett team får du även arbeta självständigt och ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du erbjuds ett fritt arbete där du har bra och nära stöd från kollegor. Vi erbjuder dig en marknadsmässig lön, friskvårdstimme och subventionerad friskvård. Som nyanställd hos Ånge kommun kan du få ta del av vår rekryteringspremie på upp till 120 000 kronor. Välkommen med din ansökan!
Kontakter fritext
Fackliga kontakter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2026:070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ånge Kommun
(org.nr 212000-2387), https://www.ange.se/
Torggatan 10 (visa karta
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841 81 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ånge kommun Kontakt
Rekryterande chef
Jonas Brodd Jägestedt jonas.broddjagestedt@ange.se 0691250872 Jobbnummer
10008386