Leg. Arbetsterapeut
2025-11-14
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
ArbetsuppgifterDu har det övergripande rehabiliteringsansvaret och ansvarar för bedömning, behandling och uppföljning av såväl fysiska och psykiska funktioner.Arbetsdagarna planerar du tillsammans i teamet med andra arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi arbetar vidare teambaserat där sjuksköterska, omsorgspersonal, enhetschef och biståndshandläggare samverkar runt patienten för att nå bästa tänkbara aktivitetsnivå.
Vårt uppdrag inkluderar hemtagningar från sjukhuset och korttidsvistelse. Handledning av omsorgspersonal och närstående är en viktig del i arbetet.Din kompetensVi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. För tjänsten krävs att du har ett giltigt B-körkort. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet, gärna inom kommunal hälso- och sjukvård. Arbetet ställer höga krav på såväl självständighet, flexibilitet och samarbetsförmåga då förutsättningar många gånger kan förändras snabbt. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
Enhetschef
Jenny Sundelius jenny.sundelius@boxholm.se 076-1381499
9604377