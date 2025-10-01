Leg Arbetsterapeut
Pajala Kommun / Sjukgymnastjobb / Pajala Visa alla sjukgymnastjobb i Pajala
2025-10-01
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pajala Kommun i Pajala
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad arbetsterapeut till vårt team inom kommunal hälso- och sjukvård!
Vill du göra skillnad i människors vardag och bidra till ökad livskvalitet? Då kan du vara den vi söker!Om tjänsten
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med att stödja personer i deras dagliga liv, med fokus på att främja självständighet, delaktighet och hälsa. Du ingår i ett tvärprofessionellt team och har ett nära samarbete med sjuksköterskor, fysioterapeuter, biståndshandläggare och omvårdnadspersonal.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Bedömning av aktivitetsförmåga och behov av hjälpmedel
• Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
• Rehabiliterande insatser i hemmet och på särskilt boende
• Handledning och utbildning av personal
• Dokumentation och uppföljning enligt gällande riktlinjerKvalifikationer
• Är legitimerad arbetsterapeut
• Har ett rehabiliterande förhållningssätt och god samarbetsförmåga
• Är självständig, flexibel och har ett genuint intresse för människor
• Har B-körkort (krav)
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281031-2025-136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pajala kommun
(org.nr 212000-2718) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Petra Sundqvist Wallberg petra.sundqvist-wallberg@pajala.se 0978-12131 Jobbnummer
9534408