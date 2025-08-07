Leg. arbetsterapeut
Vill du vara en del av vårt rehabiliteringsteam? Då är denna tjänst för dig.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete med många personliga möten och varierande arbetsdagar. Vårt fokus är god arbetsmiljö och patientsäkerhet. Vi har en gemensam vårdkö och tillsammans med rehab kollegor hanteras och prioriteras inkomna vårdbehov. Arbetet är strukturerat och samtidigt fritt. Vi utgår ifrån principen lika vård oavsett boendeform eller geografiskt område och arbetar gemensamt med inkomna ärende. Ärende hanteras utifrån prioritet, kompetens och utrymme.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår ansvar för:
• Kommunal rehabilitering; bedömningar, förskrivning, utprovning utifrån förskrivningsprocess. Patienten har en stor delaktighet i målen med våra insatser.
• Tvärprofessionell samverkan utifrån behov i det aktuella patientärendet.
• Leda i din profession. Vi arbetar mycket genom omvårdnadspersonalen som du leder, ger stöd och motiverar genom din kunskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs.
I den här rollen måste du ha B-körkort (manuell växel) då arbetet innebär hembesök runt om i Karlshamns kommun.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom yrket och från kommunal rehabilitering, men också från annan vårdgivare. Personlig lämpligt vägs in.
Om arbetsplatsen
Ett jobb hos oss i Karlshamn kommun innebär mer än patientkontakt! Här är du med och påverkar och skapar en bättre vård och vardag för vår patientgrupp. Du har ett självständigt arbete utifrån profession och uppdrag, där du själv planerar din dag, ingen dag är den andra lik vilket är en av tjusningarna med vårt arbete. Vi är ett härligt gäng på drygt 20 personer som arbetar med vårt gemensamma uppdrag. Vi hjälps åt och vi vill gärna välkomna dig till oss!
Vi arbetar med ständiga förbättringar utifrån arbetsmiljö och patientsäkerhet och där du kan bidra i vårt omställningsarbete god och nära vård.
Information om tjänsten
• Tillsvidareanställning, omfattning 100%, tjänsten omfattas av flextidsavtal
• Vi sitter tillsammans och utgår från vår kontorsarbetsplats belägen i Asarum-
• Tillträde efter överenskommelse
• Sista ansökningsdag 2025-09-07Kontakt
Enhetschef, Katarina Nilsson, 0454 - 810 70, Katarina.nilsson@karlshamn.se
Sveriges arbetsterapeuter, Ulrica Lindgren, 0453 -56 39 00 Ulrica.lindgren@karlshamn.se
Fysioterapeuterna, Åsa Henningsson, 0454 - 56 39 00 Asa.henningsson@karlshamn.se
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
