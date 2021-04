Leg. Arbetsterapeut - Uddevalla Kommun, Socialtjänsten - Sjukgymnastjobb i Uddevalla

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2021-04-13Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård i Uddevalla kommun ansvarar för rehabilitering till personer inskrivna i hemsjukvården både i ordinärt boende, på vård och omsorgsboende, korttidsenhet samt inom habilitering på basnivå.Hos oss arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker. Enheten finns på Rosenhäll i Uddevalla, med fri parkering samt goda tåg- och bussförbindelser. KommunRehabs personal sitter tillsammans på en enhet.Arbeta som arbetsterapeut inom ansvarsområdet. Vi erbjuder dig stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter i ett positivt arbetsklimat. I arbetsuppgifterna ingår bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning och utbildning av omvårdnadspersonal. Du arbetar mot personer både i ordinärt-, och på vård- och omsorgsboende samt på korttidsverksamhet. Arbetet är omväxlande, rörligt och självständigt, men kräver också ett nära samarbete med andra yrkeskategorier både internt och externt.För oss är hälsoarbete viktigt och därför tillämpar vi rökfri arbetstid. Alla medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag och har möjlighet till friskvårdstimme. Vi erbjuder även möjlighet till utbildning inom ansvarsområdet.Vi söker dig som är leg. arbetsterapeut med intresse för verksamhetsområdet. Erfarenheter av liknande arbete är meriterande. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i förflyttningsteknik och god pedagogisk förmåga då arbetet omfattar handledning av personal och närstående.Har du ett genuint intresse för människor och förmågan att entusiasmera och sprida positiv energi - då är du den vi söker!Körkort B krävs.Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift krävs.Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%, 40 tim/vecka. Tillträde: 2021-08-15 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-11