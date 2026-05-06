Leg. Arbetsterapeut - ansvar korttidsenheten
Vill du arbeta som Arbetsterapeut med ansvarsområde korttidsenheten i nära samarbete med Fysioterapeut kollega?
Vi erbjuder ett givande arbete med många personliga möten och varierande arbetsdagar! Här möts du av olika arbetsuppgifter och patientgrupper som beviljats korttidsvistelse. Från rehabilitering av patienten med stroke till att hjälpa patienten att självständigt klara sin vardag och möjliggörande av ett ändamålsenligt boende som ger självständighet i vardagen. Vi gör skillnad, varje dag! Karlshamns kommun kan erbjuda dig ett utvecklande arbete som Arbetsterapeut i ett välfungerande arbetsgrupp. Vi har högt engagemang och fin gemenskap i vårt arbete, allt i en lärande och tillåtande miljö.
Vi vill vara med i omställning som krävs för god och nära vård och där demografin visar på ökade vårdbehov. Vi har sedan en tid ställt om vårt arbetssätt och organisation, utifrån syfte hållbar arbetsmiljö och patientsäkerhet över tid. Hos oss har vi organiserat oss i funktionsuppdrag. Utöver ansvarig för korttidsvistelse, har vi en gemensam vårdkö, vi har ett hemgångsteam som ansvarar för trygg och säker hemgång från sjukhuset, en telefonmottagning samt en kvalitetstjänst rehab.
I uppdraget ingår:
I nära samarbete med ansvarig fysioterapeut och övriga professioner i teamet, arbeta utifrån uppsatta mål för korttidsvistelsen bla med sjuksköterska, enhetschef, omvårdnadspersonal, demenssjuksköterska, biståndshandläggare.
Kommunal rehabilitering; bedömningar, förskrivning, utprovning utifrån förskrivningsprocess. Patienten har en stor delaktighet i målen med våra insatser.
Leda utifrån din profession, dels i patientkontakten, dels genom omvårdnadspersonalen som du leder, ger stöd och motiverar genom din kunskap.
Ansvar att tillsammans med övriga professioner skapa förutsättningar för en trygg hemgång till ordinarie bostad från korttids.
Samverkar externt och internt med olika professioner i syfte att hålla god kvalitet.
Krav för tjänsten:
Legitimerad arbetsterapeut
B-körkort för manuell växellåda
Meriterande för tjänsten:
erfarenhet inom yrket eller från kommunal rehabilitering
erfarenhet inom yrket eller från kommunal rehabilitering

kunskap om kommunal verksamhet och politiskt styrd organisation
Som person är du driven, lyhörd, målinriktad och trivs med stort ansvar. Du är trygg med att arbeta självständigt och ser samtidigt vikten av en god samverkan med patientfokus. Arbetet kräver en förmåga att samarbeta, organisera, strukturera och arbeta lösningsinriktat med ett helhetsperspektiv. Du har en god pedagogisk förmåga i möten med andra människor och i att lära ut, samt ser värdet av ett gott teamarbete mellan professioner. Inom ramen av anställningen bidrar du i våra utvecklings- och förbättringsarbeten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Information om tjänsten:
1 tjänst, tillsvidare heltid
Flextid med tjänstgöring dagtid
Tillträde snarast efter överenskommelse
Sista ansökningsdag 2026-05-27
Enligt lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning ska den som erbjuds denna anställning lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
Vi erbjuder personalklubb, hälsopaus och kompetenshöjning inom yrkesområde.
För mer information om tjänsten kontakta:
Enhetschef Katarina Nilsson, 0454 - 810 70, mailto:Katarina.nilsson@karlshamn.se
Sveriges arbetsterapeuter Ulrica Lindgren, 0454 -56 39 00 mailto:Ulrica.lindgren@karlshamn.se
Fysioterapeuterna Maria Thomasson, 0454 - 56 39 00 mailto:maria.thomasson@karlshamn.se
Besök gärna https://www.karlshamn.se/rekrytering.
Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845), https://www.karlshamn.se/
374 81 KARLSHAMN
Enhetschef
Katarina Nilsson Katarina.Nilsson@karlshamn.se 0454-81070
9894835