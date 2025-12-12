Ledsagare till Veterankraft i Falun!
2025-12-12
Veterankraft söker dig som är 55+ och vill jobba som ledsagare i Falun.
Hos Veterankraft får du möjlighet att arbeta med meningsfulla ledsagningsuppdrag där trygghet, delaktighet och personligt stöd står i fokus. Som ledsagare stöttar du personer i att ta sig till aktiviteter, vårdbesök och sociala sammanhang, samtidigt som du bidrar med motivation, sällskap och en trygg närvaro. Vi söker dig som med empati, ansvar och engagemang vill göra skillnad och ge människor möjlighet att känna sig sedda, trygga och uppskattade i sin vardag.
Din roll
Som ledsagare hos oss kommer du att arbeta med att ge personligt stöd till personer. Dina arbetsuppgifter kan variera, men innebär vanligtvis att följa med kunden på promenader, fika eller andra fritidsaktiviteter. Du bidrar till att våra kunder känner sig delaktiga, trygga och motiverade, och blir en viktig del i att skapa en positiv och stödjande vardag för dem. Våra uppdrag varierar i omfattning men innebär vanligtvis arbete cirka 1-2 timmar per vecka.Publiceringsdatum2025-12-12Profil
Du är 55 år eller äldre
Meriterande med utbildning eller kunskap inom demens eller neuropsykiatriska funktionsvariationer som ADHD, autism och närliggande områden.
Du tycker om att hjälpa andra och har en genuin vilja att göra skillnad
Du är bra på att möta människor, tar ansvar och tycker om att ge omsorg och stöd
Flytande svenska i tal och skriftOm företaget
Veterankraft är ett av Sveriges största bemanningsföretag och den ledande leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Vi finns på cirka 40 orter från Luleå i norr till Trelleborg i söder och erbjuder skräddarsydda tjänster som gör livet enklare och tryggare för våra kunder. Våra engagerade och kompetenta medarbetare gör varje dag skillnad genom sitt arbete och sina insatser, och vi söker nu nya medarbetare som vill vara en del av detta viktiga arbete.Så ansöker du
Är du intresserad av att bli en del av oss på Veterankraft? Varmt välkommen att skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta marianne.vedin@veterankraft.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
