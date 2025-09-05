Ledsagare till kvinna i Dalby
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
Vi söker dig som vill jobba som ledsagare till en kvinna i Dalby.
Kunden önskar en person som kan dela hennes intressen så som kultur, samhälle, träning och titta på fotboll och kanske ett besök på operan.
Hon önskar också komma ut i naturen och njuta en fin höstdag.
Du behöver kunna vara flexibel och arbeta kväll och helg.
Ledsagning innebär aktiviteter utanför hemmet, efter kundens önskemål och behov.
Bifoga gärna en bild på dig själv i ansökan, många av våra kunder önskar se bild på den sökande.
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan!
För arbete med barn krävs uppvisande av utdrag för belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Innan anställning kan arbetsgivaren komma att göra en bakgrundskontroll.
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité.
Utöver personlig assistans utför vi även ledsagning och avlösning på uppdrag av kunder boende i Lunds kommun.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet. Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
Vikengatan 5 (visa karta
)
244 65 FURULUND Kontakt
Uppdragschef
Tina Olsson tina@ekensassistans.se 046-730089 Jobbnummer
9493253