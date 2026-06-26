Ledsagare sökes till flicka på Ekerö
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ekerö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ekerö
2026-06-26
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God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
11-årig tjej söker en yngre tjej (20 - 30 år c a) som ledsagare till olika aktiviteter ett par ggr i månaden på helger.
Bra om du har lite erfarenhet av NPF diagnoser.
Konverserar mestadels på engelska men kan och förstår svenska.
Hon är musikalisk, gillar att skissa, teckna, måla. Kollar en hel del på Youtube angående hår- och hudprodukter.
Gillar också japanska figurer, koreansk mat och make up.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Du ska ha lite erfarenhet av NPF diagnoser. Bra om du är duktig på engelska. Kunden önskar en tjej på mellan 20 - 30 år.
Om tjänsten:
6 tim/månad. 2 ggr/mån.Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
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190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9980264