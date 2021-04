Ledsagare sökes till 20-årig kille i Söderort - Ei Care AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Ei Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-04-082021-04-08EI Care har visionen att bedriva en ny form av omsorg som vi kallar för emotionell intelligent omsorg. Konceptet handlar om ett bemötande som genomsyras av empati, medkänsla och närvaro. Våra verksamheter riktar sig mot personer med mentala funktionsnedsättningar, t.ex. autism, utvecklingsstörning och Downs syndrom. Gå gärna in och läs om oss på www.eicare.se Om digÄr du en trygg person som vill vara med och skapa en meningsfull vardag för andra människor? Brinner du för emotionell omsorg? I så fall kan du vara rätt person för jobbet!Vi söker just nu en ledsagare i åldern 20-30 år till en kille på 20 år med autism och lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Uppdraget omfattar 8 timmar i månaden fördelat på 2 tillfällen som utförs under helgen. Vid ledsagningen önskar brukaren bland annat promenera, gå på museum och fika. Vi söker dig som har ett stort tålamod, är strukturerad, lyhörd, pedagogisk och har ett brinnande intresse för människor och emotionell omsorg. Tidigare erfarenhet av arbete med människor inom målgruppen är meriterande. Vid ledsagning hittar du på olika aktiviteter utanför hemmet tillsammans med brukaren. Ledsagarservice är till för att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter utanför hemmet och för att främja den enskildes sociala liv.Om anställningsvillkorenVid en eventuell anställning kommer vi be om referenser och utdrag från Polisens belastningsregister. Lönen är 130 kr i timmen plus OB-ersättning.Sista dag att ansöka är 2021-05-08Ei Care ABHornsgatan 1511846 Stockholm5679771