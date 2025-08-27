Ledsagare och avlösare sökes till kunder i Nacka
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2025-08-27
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Nu söker vi dig som vill göra skillnad för, främst, barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, bland annat autism och ADHD. Du kommer arbeta extra på främst kvällar och helger cirka 8-20 timmar per månad. Detta är en bisyssla och vi har inte möjlighet att erbjuda en heltidstjänst.
Uppdragen finns i Nacka området med omnejd tex Kummelnäs, Saltsjöboo , Älta, Älgö, Fisksätra , Orminge , Sickla
Som ledsagare och avlösare fungerar du som ett stöd åt personen både i hemmet och i närområdet och på olika aktiviteter som bidrar till glädjefyllda, givande och utvecklande stunder för personen. Vi försöker matcha med intressen mellan dig som söker och personens intressen/behov. Vi skulle därför uppskatta om du i ansökan skriver om du har några speciella intressen, talanger eller kunskaper.
Då vissa av våra uppdrag är långt från kommunikationer så är det meriterande med körkort och egen bil.
Om dig
För att arbeta som ledsagare eller avlösare behöver du vara över 18 år. Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom arbetspassen är förlagda främst på helger och kvällar. Yrkesmässig erfarenhet av olika NPF diagnoser är meriterande men inget krav.
Som person är det viktigt att du är pålitlig, empatisk och lyhörd. Det är även viktigt att du är ansvarsfull och kan arbeta självständigt. Du har en god pedagogisk förmåga samt är bra på att motivera andra.
Det är meriterande men inte ett krav om du har erfarenhet eller en utbildning med inriktning mot barn, vård- och omsorg eller pedagogik. Men har du framförallt viljan, engagemanget och är ute efter ett långsiktigt uppdrag, tveka inte att söka!
Omfattning: 8-20 timmar i månaden. 10 tjänster.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia .
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
För att arbeta med barn och ungdomar under 18 år behöver du uppvisa ett giltigt belastningsregister
Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om oss: Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301) Jobbnummer
9479091