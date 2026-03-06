Ledsagare och Avlösare sökes till Klippan
Klippans kommun, VO Funktionsstöd / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Klippan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Klippan
2026-03-06
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klippans kommun, VO Funktionsstöd i Klippan
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vill du ge tid och omtanke till någon som behöver extra stöd?
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande uppdrag där du får möjlighet att göra verklig skillnad och samtidigt ge någon annan en guldkant i tillvaron.
Uppdrag som ledsagare eller avlösare innebär att du stöttar vuxna och barn med funktionsnedsättning. Tiderna anpassas efter brukarens behov och dina möjligheter. Uppdragen varierar i omfattning, från två timmar i veckan och uppåt.
Uppdraget passar även dig som redan har en annan sysselsättning och söker ett flexibelt extrajobb.
Arbetsbeskrivning Ledsagning
Som ledsagare möjliggör du för en person med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet genom att ge stöd till och från, samt under kultur- och fritidsaktiviteter. En ledsagare kan t ex följa med som stöd på idrottsaktiviteter, kulturupplevelser, cafébesök, bad eller promenader. Det kan vara både återkommande och mer sporadiska aktiviteter.
Insatsen ska möjliggöra en aktiv fritid utanför hemmet samt bryta social isolering.
Arbetsbeskrivning Avlösning
Som avlösare avlastar du vårdnadshavare och tar över tillsynen och omvårdnaden av ett barn med funktionsnedsättning under några timmar. Du hjälper till med dagliga rutiner, skapar social samvaro och gör aktiviteter som hör vardagen till. Du bidrar till ökad livskvalitet för hela familjen och ger vårdnadshavare möjlighet till återhämtning. Avlösningen sker i barnets hem eller dess närhet, t ex närliggande lekplats.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Som person är du öppen, ansvarstagande och social. Att du är flexibel och initiativrik ser vi som en fördel. I uppdraget arbetar du ensam med brukaren, det är därför viktigt att du är en trygg och självständig person som har lätt för att skapa relationer.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som uppdragstagare hos oss.
Erfarenhet och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister och misstankeregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310770-2026-2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, VO Funktionsstöd Kontakt
Ansvarig för uppdragsanställningar
Pernille Ekberg pernille.ekberg@klippan.se 0435-288 45 Jobbnummer
9782730