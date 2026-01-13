Ledsagare och Avlösare
Vi söker ledsagare och avlösare!
Vänersborgs kommun arbetar utifrån visionen: "Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi skapar ett levande samhälle där alla får möjlighet att växa - tillsammans. Som ledsagare eller avlösare gör du skillnad för människor med funktionsnedsättning genom att skapa trygghet, delaktighet och frihet i vardagen.
Varför Vänersborgs kommun?
Vi tror på våra värdeord - Levande, Attraktiv, Hållbar och Tillsammans - och arbetar för att skapa ett samhälle där alla får möjlighet att delta och utvecklas. Som ledsagare eller avlösare blir du en viktig del av detta arbete. Dina arbetsuppgifter
Insatserna ledsagarservice och avlösarservice ges enligt "Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
- Ledsagare: Du följer med en person som har svårt att ta sig ut på egen hand till aktiviteter utanför hemmet. Syftet är att bryta isolering och ge möjlighet till sociala kontakter, kultur och fritidsaktiviteter. Dagar och tider för ledsagning anpassas efter den enskildes behov.
- Avlösare: Du avlastar anhöriga genom att tillfälligt ta över omvårdnaden av ett barn/ungdom i dess hem. Det ger anhöriga tid för återhämtning och egna aktiviteter. Dagar och tider för avlösning anpassas efter den enskildes behov. Vanligtvis sker avlösning på helger och vardagkvällar, några timmer per vecka.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, ansvarsfull och som avlösare har ett genuint intresse för barn och unga. Du är flexibel och trygg i dig själv, och tycker om att skapa struktur och ge stöd där det behövs.
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning eller omvårdnadsutbildning eller likvärdig utbildning är meriterande, men inget krav.
Anställningsform/Villkor
- Omfattning: Några timmar per vecka/ månad, timanställning
- Ersättning: Timlön enligt gällande avtal
- Placering: Vänersborgs kommun
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
