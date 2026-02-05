Ledningssystemsutvecklare ISO 9001 & 14001
Vi är ett tillverkande bolag i Täby där vi utvecklar och producerar optiska komponenter för en internationell marknad med stor andel export. Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, kvalitet och långsiktighet.
Vi söker en ledningssystemsutvecklare som vill arbeta praktiskt och långsiktigt med att utveckla, förvalta och kontinuerligt förbättra vårt ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001. Rollen omfattar att skriva, uppdatera och kvalitetssäkra instruktioner och rutiner, administrera ledningssystemet samt strukturera och organisera styrande dokument. Du deltar aktivt i interna och externa revisioner och är ett stöd till organisationen i frågor som rör kvalitet, miljö och arbetssätt.
Du har erfarenhet av kvalitetsarbete gärna inom tillverkande industri och god kunskap om både ISO 9001 och ISO 14001. Som person är du strukturerad och kommunikativ samt trygg i din kompetens och är noggrann i ditt arbetssätt och säker i ditt skrivande. Du trivs i en operativ roll med nära samarbete med produktionen och arbetar långsiktigt med ett starkt engagemang för ständiga förbättringar. Du tycker att det är både roligt och meningsfullt att genom ett modernt, lättanvänt och verksamhetsnära ledningssystem hjälpa företaget att uppfylla sina åtaganden gentemot alla intressenter.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett bolag under utveckling
En familjär kultur med korta beslutsvägar
Heltidstjänst med tillsvidareanställning
Välkommen med din ansökan och bli en del av Spectrogon AB.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: jobs@spectrogon.com Omfattning
