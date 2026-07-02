Ledningssystemsofficer sökes till F 16 Bålsta
Försvarsmakten / Militärjobb / Upplands-Bro Visa alla militärjobb i Upplands-Bro
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Som Ledningssystemsofficer i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Om enheten
161.Strilbataljonens huvuduppgift är att ansvara för övervakningen av Sveriges luftrum och flygstridsledning, bataljonen är dagligen insatt i insatsverksamhet. Andra uppgifter inkluderar drift och skydd av fortifikatoriska ledningsplatser samt gruppering av rörliga sensorer och radiosystem över hela Sverige.
Bataljonsstaben arbetar i huvudsak med samordning och beredning av ärenden i samtliga konfliktnivåer, från fred till krig. Staben består av fyra sektioner, varav en är SIS sektionen som arbetar med sambands- och ledningsstödssystem. Sektionens uppgift är att arbeta med bland annat planering av bataljonens verksamhet såsom sambands- och ledningsstödssystem i våra lokaler och anläggningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som ledningssystemsofficer innefattar ett brett och varierat arbete inom området. Du kommer bland annat arbeta med att utveckla, införa och förvalta diverse öppna samt hemliga system. Du arbetar även med att vidmakthålla Strilbataljonens ledningsstödsystem och telekommunikationsinfrastruktur vid bataljonens olika verksamhetsställen över landet.
Du hanterar administrativa uppgifter inom IT och infosäkerhet samt ackrediteringsarbete. Du kommer arbeta nära våra användare och interna leverantörer och du är en viktig pusselbit i den växande sektionens arbete. Vi arbetar i en prestigelös miljö med god gemenskap och möjlighet till personlig utveckling.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Officersexamen
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkortDina personliga egenskaper
Du har lätt för att ta initiativ och ansvar i varje given situation. Din samarbetsförmåga är hög och du har en hög grad av integritet och ödmjukhet. Du är social och utåtriktad med en god kommunikativ förmåga samt känner dig trygg med att arbeta självständigt inom ditt arbetsområde. Du kan snabbt prioritera om och agera för Strilbataljons bästa, när tjänsten så kräver.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenheter av att arbeta i Försvarsmaktens processer, samt med dess ledningsstödssystem och IT-frågor
Erfarenhet av sambandstjänst
Erfarenhet av stabsarbete
Utbildning och erfarenhet inom signalskyddstjänst
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad Heltid.
Arbetsort Bålsta. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra tjänsteresor.
Arbetstid I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet.
Tillträdesdatum Snarast, enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Befattning: Militär
Om anställningsprocessen
Vi avser återkoppla till samtliga sökanden under v.33 samt kalla de kandidater som gått vidare i processen på intervju under v.34/35.
Steg 2 i processen innebär en säkerhetsprövning som förväntas genomföras under v.36/ v.37
Upplysningar om befattningen
Rekryterandechef, Johan Backryd
E-post/Tfn: mailto:johan.backryd@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: mailto:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-07. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
746 27 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9988895