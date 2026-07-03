Ledningssystemansvarig till vår Kvalitetsavdelning
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2026-07-03
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Vill du bli en del av oss och vara med och utveckla våra produkter som tar vara på solens energi? På Thermia utvecklar och tillverkar vi värmepumpar som använder den naturliga energin i berg, mark, sjö, vatten och luft. Vi driver vår egen utveckling och tillverkning av framtidens lösningar för värme, varmvatten och kyla. Vi har funnits i värmländska Arvika sedan 1923 – över 100 års innovation med vår vision att alltid vara steget före.
På huvudkontoret i Arvika är vi cirka 360 medarbetare som arbetar med allt från idé till eftermarknadshantering. Vi har ett hybridkontor i Karlstad och våra säljkontor är placerade i Örebro samt de skandinaviska länderna. Vi finns i 15 länder med mer än 200 återförsäljare över hela Sverige. Sedan 2018 ägs vi av det tyska familjeägda företaget Stiebel Eltron som har cirka 5000 anställda.
Är du en engagerad kvalitets- och förbättringsledare som vill skapa verklig affärsnytta? Vi söker nu en ledningssystemsansvarig till vår verksamhet i Arvika! Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Som Ledningssystemsansvarig på Thermia får du en central och strategiskt viktig roll där du ansvarar för att utveckla, förvalta och vidareutveckla företagets ledningssystem. Du blir en nyckelspelare i vårt kontinuerliga arbete med att utveckla våra processer och bidrar till att säkerställa hög kvalitet, effektivitet och regelefterlevnad i hela verksamheten.
I rollen arbetar du nära verksamheten och leder processförbättringsprojekt över organisationsgränserna. Du kombinerar strategiskt tänkande med ett operativt driv och får möjlighet att påverka hur vi arbetar idag – och hur vi ska arbeta imorgon.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Processkartläggning och förbättring tillsammans med delprocessansvariga
Framtagning och uppföljning av KPI och mätetal tillsammans med delproessansvariga
Planering och koordinering av interna och externa revisioner
Upplärning av interna revisioner
Utveckling och underhåll av ledningssystemet samt IT-verktyg inom området
Om dig
För att trivas hos oss ser vi att du brinner för att utveckla arbetssätt, skapa struktur och innehar ett driv. Du har en kandidatexamen inom teknik, kvalitet, verksamhetsutveckling, industriell organisation eller motsvarande, samt 3–5 års erfarenhet från en liknande roll. Rollen kräver dokumenterad erfarenhet inom ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt kunskap om processkartläggning och verksamhetsutveckling. Meriterande om du haft en liknande roll inom en tillverkande industri.
Som person är du analytisk, drivande och lösningsorienterad. Du bygger lätt förtroendefulla relationer och har förmågan att engagera andra i förändrings- och utvecklingsarbete. Du trivs i en roll med många kontaktytor och motiveras av att växla mellan strategiska initiativ och operativt genomförande. Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och göra verklig skillnad i en verksamhet med höga ambitioner.
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete där du får chansen att utvecklas tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
En miljö med moderna produkter som utnyttjar en förnyelsebar energikälla som därmed minskar behovet av fossil energi.
Stora möjligheter att växa tillsammans med företaget utefter dina drivkrafter.
Ett omfattande förmånspaket som bland annat innehåller ett bonussystem, friskvårdsbidrag, tjänstepension och regelbundna personalaktiviteter.
Frågor om tjänsten?
Kontakta rekryterande chef Henrik Mossberg, +46703938715, henrik.mossberg@thermia.com
Rekryteringsprocessen hanteras först efter semesterperiodens slut. Merparten av vår verksamhet är stängd v 28-32 när annonsen ligger uppe. Rekryterande chef samt fackliga parter är åter v 32 och HR kontakt under v 33.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och personliga egenskaper. Observera att bakgrundskontroller och drogtest kan tillämpas inför anställning i enlighet med våra policys.
Inkludering i arbetslivet är en självklarhet för oss. Vi värdesätter kvaliteter som en stor mångfald tillför och vi välkomnar därför sökanden av olika kön och bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thermia Aktiebolag
(org.nr 556269-6483), http://www.thermia.se
Snickaregatan 1 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Thermia AB Kontakt
Albrecht Wurtz, Akademikerföreningen albrecht.wurtz@thermia.com 0570-84736 Jobbnummer
9990421