Ledningsstridsskolan söker It-Tekniker
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Enköping Visa alla supportteknikerjobb i Enköping
2025-12-10
Om tjänsten
Vill du vara del av ett utvecklande och expansivt IT-team som med hög kompetens stöttar och bidrar till Försvarsmaktens tillväxt? Om du brinner för IT och känner att det gnistrar till vid tanken att du kan vara med och bidra till att stärka landets försvarsförmåga är du varmt välkommen att söka dig till IT-detaljen vid Ledningsstridsskolan.
Om enheten
Ledningsstridsskolan, LedSS, utbildar blivande officerare och annan personal för att möta hela Försvarsmaktens behov. Skolan är en stridsskola och ett kompetenscentrum för gemensamma operationer, ledning på strategisk och operativ nivå samt verkan i informationsmiljön och på cyberdomänen. Vi stöder samtliga försvarsgrenar; armén, marinen och flygvapnet.
IT-detaljen vid LedSS är en teknisk resurs och ett stöd till bl a utbildning, metodutveckling, ledningsträning och övning. Vi erbjuder ett intressant och utvecklande arbete i en komplex IT-miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team med bred teknisk kompetens inom nätverk, säkerhet, server, klient och lagring. IT-detaljens uppgifter är bl a övervakning, drift, underhåll, utveckling samt stöd till prov- & försöksverksamhet. Befattningens primära arbetsuppgifter kan styras beroende på ditt specifika kompetensområde och hur det relaterar till vår verksamhet. I grunden finns dock alltid arbete med analyser, drift och övervakning av IT-infrastrukturplattformar, databaser och IT-applikationer enligt dokumenterade rutiner. I den dagliga verksamheten är du även beredd att bidra till arbetslagets samlade uppgifter.Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning inom aktuellt kompetensområde alternativt motsvarande kompetens som Försvarsmakten bedömer likvärdig
• Flerårig yrkeserfarenhet och teknisk kunskap inom kompetensområdena nätverk, säkerhet, Windows server/klient, virtualisering och lagring
• Yrkeserfarenhet av drift och underhåll av IT-system
• Erfarenhet av Försvarsmaktens ledningssystem
Meriterande
• Erfarenhet av Agila arbetssätt
• Erfarenhet av komplexa IT-miljöer
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift
• Certifieringar inom nämnda kompetensområden
• B-körkortDina personliga egenskaper
Tjänsten ställer krav på att du har förmågan att arbeta självständigt, tar eget ansvar och initiativ samt strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du behöver även ha mycket god förmåga att samarbeta i ditt team och vara servicemedveten i kontakt med representanter från andra verksamheter inom Ledningsstridsskolan och Försvarsmakten i övrigt.
Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. För att trivas i vårt team är du nyfiken, prestigelös och inkluderande i din framtoning.
Som representant för Försvarsmakten är du ett föredöme som individ. Du respekterar och upprätthåller Försvarsmaktens värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningen är en civil tillsvidareanställning med sex månaders provanställning vid nyanställning. Tjänstgöringsgrad: Heltid Arbetsort: Enköping Beräknat tillträde: Efter överenskommelse
Lön: Efter överenskommelse
Anställningen kräver godkänd säkerhetsprövning och medför krigsplacering med nationell och internationell arbetsskyldighet.
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån tjänstens behov i kombination med dina karriärsmål
• Gymkort, tre timmar träning i veckan på arbetstid och träningskläder
• Flexibel arbetstid samt upp till 35 semesterdagar per år beroende på din ålder
Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen lämnas av
Tony Forsberg, HR-generalist LedSS
Anders Lundqvist IT-Detaljchef TOLS LedSS
Båda nås på telefon 010-825 70 00
Fackliga representanter
OFR/O, OF- Enköping - Mikael Eriksson
SACO - Carl-Johan Pettersson
SEKO - Ulrica Lundh
OFR/S - Josefine Andersen
Samtliga fackliga representanter nås via växeln: 010-825 70 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Bifoga gärna namn på referenser vi kan kontakta, samt relevanta betyg och intyg tillsammans med din ansökan.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
FM Lönemålbild nyttjas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9638303