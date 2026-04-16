Ledningsstrateg VO7 Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Vill du utveckla och leda en spännande verksamhet framåt tillsammans med en engagerad ledningsgrupp? Om ja, då har vi jobbet för dig!
Verksamhetsområde 7 (VO7) är ett av nio verksamhetsområden på Skaraborgs Sjukhus. Vi bedriver akut och planerad specialistsjukvård i öppen- och slutenvård, dygnet runt, årets alla dagar för hela Skaraborg. Inom VO7 arbetar cirka 500 medarbetare och verksamheten omfattar bland annat internmedicin, gastroenterologi, hematologi, lungmedicin, medicin, neurologi, reumatologi, sömnmedicin, akutvårdsavdelning (AVA) och strokesjukvård.
Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare vill stanna och utvecklas samt för att kunna rekrytera nya medarbetare. Vi arbetar processinriktat och kontinuerligt med offensiv verksamhetsutveckling i samarbete med andra verksamheter inom SkaS för att uppnå bästa resultat. Produktions- och kapacitetsplanering pågår för att använda resurserna på ett optimalt sätt. Nu söker vi en ledningsstrateg för att stärka vår ledningsförmåga och bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för vården - för både patienter och medarbetare.
Om uppdraget
Som ledningsstrateg VO7 är du en central stödfunktion till verksamhetschefen och en viktig del av verksamhetsområdets ledningsstruktur. Du arbetar på uppdrag av verksamhetschefen med att samordna, bereda och följa upp utifrån verksamhets- och sjukhusövergripande perspektiv med fokus på en effektiv ärendeberedning inom SkaS.
Funktionen möjliggör en förutseende, effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av verksamheten. Arbetet sker i nära samarbete med stab- och stödresurser, i förekommande fall som en samordnande och koordinerande funktion för verksamhetsområdet.
Du har en naturlig ledarroll och trivs med att bygga förtroende och goda samarbeten. Med struktur, driv och tydlig kommunikation bidrar du till att beslut blir verklighet och att verksamheten når sina mål.Publiceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare ledarerfarenhet från hälso- och sjukvård och det är meriterande om du har en vårdbakgrund och förståelse för hälso- och sjukvårdens styrning och regelverk.
Du har förmåga att arbeta operativt nära verksamheten och strategiskt med ett helhetsperspektiv. Du är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga.
Du kommer till ett stort och komplext verksamhetsområde med många verksamheter och medarbetare samt med en ledningsgrupp som är dynamisk och får saker att hända. Att du ser detta som positivt och en möjlighet att vara med och påverka är en förutsättning för att du ska trivas.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
