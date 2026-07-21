Ledningsstöd till hemtjänst
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2026-07-21
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Landskrona Omsorg AB är ett helägt kommunalt bolag i Landskrona. Vi erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg. Välkommen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Vill du använda din administrativa kompetens i en roll där du verkligen gör skillnad?
Som ledningsstöd inom hemtjänst på Landskrona Omsorg AB blir du en central del av ett engagerat team som arbetar för att skapa kvalitet, trygghet och god service för kunder inom hemtjänst. Här får du en viktig roll nära verksamheten, där du tillsammans med kollegor säkerställer att bemanningen fungerar både i planerade och akuta situationer. Uppdraget innebär stort ansvar, ett högt tempo och en möjlighet att bidra till en verksamhet som gör skillnad varje dag.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Hantera beställningar och uppdrag enligt SoL och HSL.
• Lägga in besöksplaner i lifecare planering och stämma av att insatser utförs i enlighet med beställningar och ersättningsnivå.
• Övervaka och kommunicera med Region Skåne och övriga professioner i Mina Planer.
• Ta emot och besvara inkommande samtal från beställare och kunder/ anhöriga.
• Dokumentera och kommunicera i enlighet med gällande lag och Landskrona Omsorgs riktlinjer.
• Bemanning av frånvaro och personalvakanser.
• Beställningar av varor och fakturahantering till hemtjänstenheterna.
• Övervakning av schemaprocess samt korrigering av personalschema utifrån gällande bemanningskrav i samråd med enhetschefer.
• Övriga verksamhets- och personalspecifika uppgifter som delegeras av enhetschef eller verksamhetschef.
Vårt erbjudande:
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du blir en nyckelperson i bemanningsarbetet. Du blir en del av ett stöttande team med hög kompetens och stort engagemang, där samarbete och gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen. Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa, bidra och vara med och skapa struktur, trygghet och god service för både medarbetare och kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och har lätt för att skapa ordning även när tempot är högt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett tydligt sätt, håller deadlines och ser till att saker blir gjorda. Samtidigt är du lösningsorienterad och kan snabbt hitta vägar framåt när oväntade situationer uppstår. I rollen behöver du vara trygg och stabil, med förmåga att behålla lugnet även när förutsättningarna är osäkra eller komplexa. Du står upp för det du tror på, kommunicerar respektfullt och skiljer på sak och person även i pressade lägen. Vi ser också att du är samarbetsorienterad och prestigelös, med fokus på att bidra till gemensamma mål och skapa ett gott samarbete i teamet. Din servicekänsla, flexibilitet och vilja att hitta lösningar gör dig till en självklar del av vårt administrativa stöd.
Krav för tjänsten:
• Gymnasieexamen
• Mycket god administrativ förmåga och god systemvana i LifeCare utförare och planering, Heroma, TimeCare och Mina planer.
• Erfarenhet av samordning eller arbetsledning inom hemtjänst.
• Erfarenhet av digital planering och schemaläggning.
• Goda kunskaper om SoL och HSL.
• Goda kunskaper i det svenska språket.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333707". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Drottninggatan 7 (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Gustav Engblom gustav.engblom@landskrona.se +46733473472 Jobbnummer
10007995