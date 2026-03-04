Ledningsstöd med strategiskt ansvar för Communityfrågor
RM Bildning AB / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-03-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RM Bildning AB i Göteborg
Om Communityskolan Communityskolan är en fristående, idéburen grundskola som drivs av Räddningsmissionen. Räddningsmissionen har över 70 års erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer i Göteborg med omnejd och har som övergripande mål att bidra till att Göteborg blir en stad där ingen lämnas utanför. Skolan är icke-konfessionell och drivs utan vinstmål, vi etablerar oss framför allt i områden som har stora utmaningar.
Communityskolan har starkt fokus på kunskap och bildning och våra ledord är höga förväntningar, kämparanda, kreativitet och inkluderande gemenskaper. Efter skoltid erbjuder vi studiestöd, musikverksamhet, mentorskap och olika föreningsaktiviteter- det vi kallar vårt communityarbete.
Nu söker vi dig som vill jobba med ledningsstöd och strategiskt ansvar för communityfrågor på Communityskolan Gårdsten
Mer info om vår verksamhet hittar du här: COMMUNITYSKOLAN
Som Ledningsstöd med strategiskt ansvar för communityfrågor arbetar du nära rektor och biträdande rektor och utgör ett viktigt stöd i skolans dagliga arbete och långsiktiga utveckling. Du har ingen formell chefsroll eller beslutsmandat, men är en närvarande och förtroendefull resurs i skolledningens arbete.
Du bidrar särskilt med verksamhetsnära kunskap från F-3 och är med och utvecklar skolans arbete i gränslandet mellan skola, hem och communityfrågor. Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med ett operativt och relationsskapande uppdrag i skolans vardag.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta nära rektor och biträdande rektor som ett kvalificerat ledningsstöd samt fungera som länk mellan skolledning, F-3-verksamheten och skolans communityarbete.
Delta i, stödja och samordna olika typer av möten, såsom arbetsmöten, projektmöten och samverkansmöten.
Samordna och medverka vid föräldramöten, utflykter, temadagar och andra skolgemensamma aktiviteter.
Initiera, samordna och följa upp communityrelaterade insatser samt bidra till planering och genomförande av projekt och utvecklingsinsatser i samverkan med Räddningsmissionen och andra aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med erfarenhet av arbete i grundskolans yngre år (F-3) och har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Har stark organisatorisk förmåga och kan strukturera, samordna och driva flera parallella processer och projekt i komplexa sammanhang.
Är kommunikativ och samverkansvan, med erfarenhet av samarbete med skolledning, kollegor, vårdnadshavare och externa aktörer.
Trivs i en flexibel och föränderlig roll som kräver omprioriteringar, god överblick och förmåga att omsätta idéer till praktisk handling.
Är trygg, stabil och lösningsorienterad med god självinsikt, prestigelös inställning samt delar Räddningsmissionens värderingar och idéburna grund.
Meriterande:
Vi ser gärna att du har erfarenhet av eller ett starkt intresse för communityarbete, ideellt arbete/föreningsliv, samverkan, projekt och utvecklingsarbete.
Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och är öppna för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är viljan att arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag.
Anställningsvillkor Anställningsform: Semestertjänst tillsvidare med 6 månaders provanställning Omfattning: 75-100% Tillträde: HT 2026 Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar kollektivavtal "Skolor, förskolor och fritidshem" Rekrytering: Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret. Sista ansökningsdatum: 29 mars
Communityskolan erbjuder
Hos oss får du stort utrymme att planera och organisera ditt arbete tillsammans med kollegor - lärarens professionella kompetens är grunden för verksamheten. Du arbetar nära eleverna och deras familjer med korta beslutsvägar inom skolan.
Förutom att du får ett jobb med en större mening erbjuds du som anställd bland annat friskvårdsbidrag och psykosocialt personalstöd via telefon.
Varmt välkommen med din ansökan!
Martin Jansson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7326792-1873948". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RM Bildning AB
(org.nr 559194-6909), https://jobb.communityskolan.se
Kanelgatan 38 (visa karta
)
424 39 ANGERED Arbetsplats
Communityskolan Jobbnummer
9777272