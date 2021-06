Ledningssoldat till Sjukhuskompaniet (GSS/K), Göteborg - Försvarsmakten - Övriga jobb i Göteborg

Försvarsmakten / Övriga jobb / Göteborg2021-06-29Ledningssoldat till Sjukhuskompaniet (GSS/K), GöteborgLedningssoldat till Sjukhuskompaniet (GSS/K), GöteborgOm förbandetFörsvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinsk verksamhet. På FömedC finns krigsförbanden 1. och 2. Sjukhuskompaniet.Sjukhuskompanierna ansvarar för att rekrytera, utbilda och utveckla. Sjukhuskompaniet 1 och 2 är ett kompani som består av en kompaniledning och 4 plutoner, dessa bemannas av såväl kontinuerlig som tidvis tjänstgörande personal.ArbetsuppgifterSom ledningssoldat ingår du i stabsplutonen. Tillsammans arbetar vi med kompaniets lednings- och sambandssystem. I dittansvarsområde ingår att tillsammans med övrig personal på plutonen upprätta och betjäna kompaniets ledningsplats samt gemensammalednings- och sambandssystem.KvalifikationerGenomförd grundläggande militär utbildning eller värnplikt med godkänt resultatGenomfört grundläggande lednings- och sambandsutbildning inom FörsvarsmaktenGodkänd läkarundersökning och baskrav enl FM FysS (testas vid intervju)B-körkortGod förmåga att uttrycka sig i svenska och engelska i tal och skriftMeriterande kvalifikationerUtbildning i MKNUtbildning i LSS MarkErfarenheter av att tjänstgöra i ett sjukvård, logistik eller ledningsförbandC-kortTruckkortMilitära förarbevisTung lastbilPersonbil/Lätt lastbilTerrängGBU2021-06-29Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under varierande fysiska och psykiska förhållanden. Om du är en problemlösare med god analytisk förmåga är det en fördel. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på atttjänstgöra både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Nivå: OR1-5Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning, heltid (GSS/K) För icke Försvarsmaktsanställda tillämpas 6 månaders provanställning. Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, internationell arbetsskyldighet, delta i utbildning, övningar och insatserArbetsort: GöteborgTillträde enligt överenskommelseLön: Individuell lönesättningUrval och intervjuerUrval sker under v. 34 Intervjuer och tester kommer preliminärt genomföras under v 36 vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg.Upplysningar om befattningenJoakim Forslund, Plutonchef, joakim.forslund@mil.se , mobil: 070-836 03 97Information om rekryteringsprocessenDaniel Wagner, HR-generalist, via mail: daniel.wagner@mil.se Fackliga företrädareSEKO, Ali RavanSACO, Anders JonssonOfficersförbundet, Jonas RynnerFackliga företrädare nås via växeln, tel: 031-69 20 00Välkommen med din ansökan senast 2021-08-15Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-15Försvarsmakten5835877