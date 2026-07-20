Ledningskoordinator till tillväxt- och utvecklingskontoret
Norrköpings kommun / Assistentjobb / Norrköping Visa alla assistentjobb i Norrköping
2026-07-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en spännande, centralt placerad nyckelroll med många kontaktytor och stort fokus på service? Då kan det vara dig vi letar efter i en kvalificerad och engagerad ledningskoordinator till tillväxt- och utvecklingskontoret!
Vilka är vi?
Tillväxt- och utvecklingskontoret är ett av Norrköpings kommuns sju kontor, och har som uppdrag att accelerera kommunens tillväxt- och utvecklingsarbete och främja en förstärkt livskvalitet för Norrköpings invånare. Det görs genom att koppla ihop attraktivitetsarbete, kulturupplevelser, näringsliv, kommunikation, digitalisering, innovationskraft och service- och bemötandefrågor.
Genom samverkan med kommunala bolag och andra aktörer i Norrköping skapar kontoret nytta och välfärd för invånare, företag, föreningar, civilsamhälle och besökare. Tillväxt- och utvecklingskontorets arbete utgår från behoven och önskemålen som finns hos invånare, företag, föreningar, civilsamhälle och besökare.
Kontoret består av sex avdelningar: Kontakt och service, Bildning och unga, Norrköpings innovationslabb, Digitalisering och IT, Ekonomi och personaladministration samt Kommunikation, näringsliv, kultur och idrott.
Hos oss möts du av en arbetsplats med högt i tak, stort engagemang och en tydlig vilja att göra skillnad. Här finns bredden – från kontakt och service till näringslivsfrågor och kultur – och framför allt fantastiskt kompetenta och trevliga kollegor!
Nu söker vi dig som vill vara med och få allt det här att fungera i praktiken – genom att ge bästa möjliga förutsättningar till vår direktör och ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som ledningskoordinator har du en central roll i vår organisation. Du arbetar nära tillväxt- och utvecklingsdirektören och hennes ledningsgrupp och ser till att vardagen flyter på ett strukturerat och effektivt sätt, och möjliggör att rätt prioriteringar kan göras.
Det här är en roll för dig som gillar tempo, variation och ansvar. Du växlar mellan operativa uppgifter och mer strategiskt stöd.
Du kommer bland annat att:
Planera, prioritera och koordinera direktörens kalender och möten
Förbereda, hålla ihop och följa upp ledningsgruppsmöten och andra forum
Ta fram underlag, presentationer och beslutsstöd
Vara en viktig kontaktpunkt både internt och externt
Stötta och ibland driva projekt eller initiativ
Säkerställa struktur och framförhållning i processer, ärenden och administration
Kliva in och representera eller avlasta vid behov.
Kort sagt så är du spindeln i nätet som får strategi och vardag att hänga ihop och som skapar utrymme för ledningen att fokusera på rätt saker.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att arbeta med service i en fartfylld vardag där förutsättningarna ständigt förändras. Du har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete och att vara ett operativt och strategiskt stöd till ledningsgrupp eller person i ledande befattning. Vi ser också att du har erfarenhet och stort intresse av att arbeta med näringslivsfrågor.
Som person är du lösningsfokuserad, driftig och skicklig på att anpassa dig till skiftande förutsättningar och behov, där du behöver hantera många frågeställningar parallellt. Du ser det som en positiv utmaning att skapa proaktivitet och lugn i en fartfylld och avancerad miljö, där du fokuserar på leveransen i ditt arbete.
Du hanterar känslig och sekretessbelagd information med hög integritet och professionalitet, och tar ett stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter och säkerställer att de blir slutförda i tid och med noggrannhet. Vidare är du prestigelös och trivs med att ge kvalificerat chefsstöd och högkvalitativ service.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 16 augusti
Kontakt: HR-specialist Anna-Therése Dijak, mailto:anna-therese.dijak@norrkoping.se
, 011-15 30 43, möjlighet till kontakt är begränsad innan 10 augusti
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersatt det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10006444