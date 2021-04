Ledigt sommarjobb / extrajobb som receptionist, Stockholm! - Manpower AB - Receptionistjobb i Stockholm

Manpower AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-04-06Är du studerande och ute efter ett varierande och utvecklande sommarjobb? Vill du spendera sommaren genom att utforska olika arbetsplatser? Vi söker dig som är glad och social och vill arbeta extra som ambulerande receptionist i Stockholmsområdet under sommaren, och i förlängningen även extra under terminer och andra lov. Detta är en perfekt chans till att knyta nya kontakter inom flertalet branscher och företag.Ort: StorstockholmStart: JuniAnställningsform: Extraanställning under sommaren med möjlighet att även arbeta under terminernas gångVad innebär tjänsten som ambulerande receptionist?Att arbeta som ambulerande receptionist innebär att du arbetar hos ett flertal företag inom ett flertal branscher. Det kan vara både större internationella företag med stora möjligheter likväl som mindre företag med familjär stämning. Detta är en chans för dig att knyta värdefulla kontakter hos företag i hela Stockholmsområdet och med stor sannolikhet även se till att sommarjobbet eller extrajobbet framöver redan är fixat och klart!Som ambulerande receptionist är du en otroligt viktig tillgång för företagen då extra förstärkning efterfrågas speciellt under sommaren. Du kommer ha fullt ansvar över receptionen och vara den första som besökarna möter. Vissa arbetsplatser har även behov av en händig kundvärd som kommer ta hand om ytorna i hela lokalerna. Det kan till exempel handla om att laga ett handtag, tömma återvinningskärl, ta hand om post och se allt ser snyggt och fräscht ut.Tjänsten är en extraanställning och du blir anställd som ambulerande konsult. Arbetstiden är förlagd under sommaren mellan 07-18.Vad kan en receptionist göra?Ta emot besökare - interna och externa* Svara i telefon och hantera företags växel* Tar hand om post, köksutrymme och mötesrum* Enklare administrativa uppgifter* Hantera felanmälningarDen vi sökerSom person är du framåt och gillar att träffa nya människor. Du är självgående, kan se vad som behöver göras och gör alltid det lilla extra. Vi söker dig som:* har tidigare erfarenhet av någon typ av servicearbete med kundbemötande* har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift* kan uppvisa studiebevis på minst 50 %* har gymnasieexamen* är tillgänglig att arbeta helgfria vardagar mellan juni och augustiErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Hur söker jag jobbet?Det är enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen och följ de tre korta stegen. Vi tar inte emot ansökningar genom andra kanaler utan det är via vår hemsida du ansöker. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Har du frågor kring tjänsten?1 Få snabbast svar genom att läsa våra Frågor och svar på manpower.se2 Har du problem med din ansökan är du välkommen att kontakta vår kunniga webbsupport på 0771-55 99 10.3 Har du frågor gällande jobbet i sig är du välkommen att kontakta oss via vår växel.Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidDeltid Temporary2021-04-06Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-04Manpower AB5674433