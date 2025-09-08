Ledigt jobb som Säkerhetsprövare | Linköping

Experis AB / Administratörsjobb / Linköping
2025-09-08


Visa alla administratörsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Experis AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige

Jefferson Wells söker nu en Säkerhetsprövare & säkerhetssupport till vår kund inom försvarsindustrin i Linköping. Här får du kombinera ditt intresse för säkerhetsfrågor med daglig kontakt med människor - i en roll där din kommunikativa förmåga och förtroendeskapande egenskaper blir avgörande för att lyckas.

Din framtida roll

Du kommer arbeta med säkerhetsprövningar samt ge support till verksamheten i huvudsak administrativa säkerhetsfrågor. Arbetet kräver god kommunikationsförmåga och förmågan att bygga relationer och nätverk.

Vem är du?

Vi söker dig som har:

* Intresse för säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor (tidigare erfarenhet är meriterande)
* Gärna erfarenhet av säkerhetsprövningar eller HR-intervjuer
* Förmåga att kommunicera och skapa förtroende i samtal
* Som person är du trygg, social och strukturerad.

Viktigt att veta

* Tjänsten är placerad i Tannefors, Linköping
* Observera: tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning i enligt säkerhetsskyddslagen.

Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsföretag för kvalificerade tjänstemän och specialister. Som konsult hos oss får du möjlighet att utvecklas, bygga nätverk och arbeta i spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare. Jefferson Wells erbjuder vi en trygg anställning som konsult, med kollektivavtal, förmåner och en långsiktig partner i din karriär!

Publiceringsdatum
2025-09-08

Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka gärna in din ansökan redan idag!

Ersättning
Not Specified

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ade63bb8-1fad-".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)

Arbetsplats
Jefferson Wells Sverige

Kontakt
Stina Sibgård
Stina.Sibgard@jeffersonwells.se

Jobbnummer
9498536

Prenumerera på jobb från Experis AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Experis AB: