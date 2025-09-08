Ledigt jobb som Säkerhetsprövare | Linköping
Experis AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-09-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Jefferson Wells söker nu en Säkerhetsprövare & säkerhetssupport till vår kund inom försvarsindustrin i Linköping. Här får du kombinera ditt intresse för säkerhetsfrågor med daglig kontakt med människor - i en roll där din kommunikativa förmåga och förtroendeskapande egenskaper blir avgörande för att lyckas.
Din framtida roll
Du kommer arbeta med säkerhetsprövningar samt ge support till verksamheten i huvudsak administrativa säkerhetsfrågor. Arbetet kräver god kommunikationsförmåga och förmågan att bygga relationer och nätverk.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
* Intresse för säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor (tidigare erfarenhet är meriterande)
* Gärna erfarenhet av säkerhetsprövningar eller HR-intervjuer
* Förmåga att kommunicera och skapa förtroende i samtal
* Som person är du trygg, social och strukturerad.
Viktigt att veta
* Tjänsten är placerad i Tannefors, Linköping
* Observera: tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning i enligt säkerhetsskyddslagen.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsföretag för kvalificerade tjänstemän och specialister. Som konsult hos oss får du möjlighet att utvecklas, bygga nätverk och arbeta i spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare. Jefferson Wells erbjuder vi en trygg anställning som konsult, med kollektivavtal, förmåner och en långsiktig partner i din karriär!Publiceringsdatum2025-09-08Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka gärna in din ansökan redan idag! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ade63bb8-1fad-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Sverige Kontakt
Stina Sibgård Stina.Sibgard@jeffersonwells.se Jobbnummer
9498536