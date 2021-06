Ledigt jobb som reservdelssäljare på ÖLAB - Manpower AB - Säljarjobb i Östersund

Manpower AB / Säljarjobb / Östersund2021-06-29Har du en bakgrund inom fordonsbranschen där du kanske vill ta steget upp från mekaniker och prova på att sälja reservdelar? Eller har du redan jobbat med detta ett par år och vill ha en ny utmaning? Är du serviceinriktad och kan se och utveckla nya affärsmöjligheter? Då är du den vi söker till kommande uppdrag som reservdelssäljare!Vi söker dig som har lång erfarenhet och bred kunskap inom området tunga fordon såsom lastbilar, bussar, kranar och husbilar mm. Skulle du vilja testa på rollen som reservdelssäljare på ett väletablerat och lokalt företag? Just nu söker vi på Manpower en talangfull person till ett uppdrag hos Östersunds Lastbilsservice. Förutsatt att båda parter är nöjda finns goda chanser till ett långt samarbete. Välkommen med din ansökan redan idag då uppdraget startar så snart vi hittat rätt person.Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Manpower men arbetar som uthyrd konsult hos vår kund. Detta ger dig en mängd fördelar som vi gärna berättar mer om!Är du rätt person för jobbet?Din arbetsuppgift är att hjälpa kunder, såväl privatpersoner som företagskunder att hitta rätt reservdelar utifrån behov. Vi söker någon som vill överträffa kundens förväntningar genom bra service, vänligt bemötande, hög problemlösningsförmåga. Östersunds Lastbilsservice hjälper sina kunder med reservdelar inom alla kategorier inom sektorn tunga fordon så kunskap inom området är ett krav för att du skall kunna utföra jobbet på önskat sätt.2021-06-29För att söka den här tjänsten krävs att du ha goda kunskaper inom fordonsbranschen. Vidare ser vi gärna att du har lång erfarenhet av att arbeta som mekaniker, tekniker eller reservdelsman. Vi utgår ifrån att du är en trevlig person med ett starkt driv som har lätt för att samarbeta med andra.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Ansök redan idag!Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta uppdragsbaserat hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Veronica Forsén Alfredsson på mail veronica.forsen.alfredsson@manpower.se . Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.Vi ser fram emot att höra från dig!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-07-27Manpower AB5835882