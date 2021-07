Ledigt jobb som Operativ Inköpare! - Experis AB - Inköpar- och marknadsjobb i Jönköping

Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping2021-07-07Vi söker tillsammans med vår kund en Operativ Inköpare. Har du goda kunskaper inom inköp, leverans och returbevakning? Söker du en ny och spännande utmaning som kan innebära ett stort steg framåt i karriären? Är du en kreativ person som ser och har möjlighet att genomföra förbättringar och agerar på problem som uppstår i vardagen utan att vänta är det här jobbet för dig. Välkommen med din ansökan!2021-07-07Som Operativ Inköpare ansvarar du för förfrågningar, utvärdera offerter samt sätta priser främst mot produktion. Du hanterar och registrera ordrar, artiklar och kontrollerar ledtider. Du ansvarar för uppföljning till leverantörer och är delaktig i reklamationsärenden. Du arbetar tillsammans med ett inköpsteam á 15 personer. Vidare kan du beskriva processer och samordna sådana för att ge kunderna bästa möjliga service. I rollen ingår nära samarbete med Strategiska Inköpare. Uppdraget startar i augusti fram till årsskiftet.BakgrundVi söker dig med minst 3 års erfarenhet inom inköp och logistik och ser gärna att du har en utbildning inom området. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och flexibel, du kan arbeta under eget ansvar inom givna tidsramar. Du är en person som gillar att arbeta med människor och som är duktig på att entusiasmera övriga medarbetare. Genom de dagliga internationella kontakterna så behöver du utnyttja dina kunskaper i att prata och skriva både svenska och engelska flytande. Det är meriterande om du arbetat i IFS affärssystem samt har erfarenhet från mekaniska produkter.Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess därför krävs svenskt medborgarskap och vi kommer att göra en säkerhetsprövning på våra kandidater.Om Jefferson WellsJefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vi är ett av få bolag som samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område. Som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Vår verksamhet bygger på att våra anställda trivs och utvecklas. Vi erbjuder en trygg anställning med allt vad det innebär: månadslön, kollektivavtal, försäkringar m.m. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells. Du kommer att vara anställd av Jefferson Wells och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget startar i augusti fram till årsskiftet.Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV via länken.Har du frågor eller funderingar kring tjänsten kontakta Sophie Jörnelius på Sophie.Jornelius@manpower.se alt. Sara Takahashi, Sara.Takahashi@manpower.se Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta Manpowers webbsupport på 020- 26 51 00. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-08-04Experis AB5851171