Experis AB / Ekonomiassistentjobb / Katrineholm2021-01-22Är du ekonomiadministratör som älskar dina siffror och vill utvecklas i din karriär inom ekonomi? Har du arbetslivserfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra och/eller kundreskontra och vill arbeta som ekonomikonsult på spännande uppdrag? Då är Jefferson Wells rätt för dig!Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Manpower men arbetar som uthyrd konsult hos vår kund. Ansök idag!Vad går arbetet som konsult ut på?Ditt uppdrag som konsult hos oss kommer att utföras hos en av våra spännande kunder i Katrineholm.I arbetet som ekonomiadministratör kommer du främst att arbeta med leverantörsreskontra och/eller kundreskontra samt bokföra inbetalningar. Uppdraget är på 1 år, kund önskar start så snart som möjligt.Anställningen inleds med en introduktionsutbildning där du får lära dig det du behöver veta för att komma igång med jobbet på bästa sätt.Är du den vi söker?Vi söker dig som är social, initiativtagande och positiv och verkligen gillar att arbeta med ekonomi. I rollen som konsult är det viktigt att du är prestigelös samt trivs i att jobba i en varierande och utvecklande roll. Du är noggrann, självgående, ansvarsfull och strukturerad och tar dig gärna an arbetsuppgifter med en positiv inställning.För att bli framgångsrik i rollen som ekonomiadministratör ser vi att du har en utbildning inom ekonomi samt erfarenhet av att arbeta som ekonomiadministratör. Du är van vid att arbeta i ekonomisystem och har goda kunskaper i Excel. Har du erfarenhet av att arbeta i affärssystemet Jeeves är detta meriterande.Du behärskar svenska och engelskaspråken i såväl tal som skrift.Vidare tror vi att du brinner för att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det.Vad är det bästa med Jefferson Wells?Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Jefferson Wells anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.2021-01-22Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila ansvarig konsultchef Linda Pettersson på Linda.Pettersson@manpower.se Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-02-19Experis AB5537381