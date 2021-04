Ledigt jobb som CNC-operatör i Skövde - Premier Service Sverige AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Skövde

Premier Service Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Skövde2021-04-12TjänstebeskrivningJust nu får vi på Premier in många uppdrag från både befintliga och nya kunder. Vi behöver därför utöka vår personalstyrka med nya talanger. Som anställd hos oss är det lätt att trivas och utvecklas, och vi söker framför allt dig som vill fylla på erfarenhetsbanken inom industrin. Låter det intressant? Vänta inte med din ansökan!Som CNC-operatör kommer du att arbeta hos vår kund som är verksam inom en spännande bransch. Ditt uppdrag kommer initialt pågå i tre månader, men om alla parter är nöjda med samarbetet kan uppdraget bli längre än så. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att ladda och övervaka maskinerna samt programmera utifrån ritningar och CAD/CAM-underlagUppdraget är förlagt på dagtid, men även skiftarbete kan förekomma. Start omgående.2021-04-12Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av CNC-arbete, ritningsläsning samt CAM-system. Du är tillmötesgående och professionell i din yrkesroll och har inga problem att samarbeta i grupp. Vidare tror vi att du drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det. Att du behärskar svenska i tal och skrift är en krav, så också B-körkort och tillgång till bil.Låter det intressant?Din ansökan skickar du in via Premiers hemsida, www.premier.se snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.Välkommen med din ansökan!Att arbeta som konsult på PremierSom konsult hos Premier är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester. Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.Om PremierPremier är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som har varit verksamt sedan 1993. Premier har verksamhet i 7 städer och är idag ca 700 anställda. Vi är en helhetsleverantör vad gäller personal inom försäljning/marknad, ekonomi, industri, lager/logistik, teknik, HR, inköp och administration. Vi erbjuder flexibla bemanningslösningar, vilket gör våra kunder mer konkurrenskraftiga på deras respektive marknad.Vår målsättning är att alltid försöka överträffa våra kunders och medarbetares förväntningar och att erbjuda både våra kunder och sökande bästa möjliga bemötande. Premier ska lämna kvar en känsla av en overkligt bra upplevelse. Helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-18Premier Service Sverige AB5686194