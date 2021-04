Ledigt jobb som Administratör till industri i Oskarshamn - Manpower AB - Administratörsjobb i Oskarshamn

Manpower AB / Administratörsjobb / Oskarshamn2021-04-08Är du ansvarstagande, social och orädd? Vill du jobba som Administratör i en roll med många kontaktytor? Just nu söker vi på Manpower efter dig som vill arbeta som Administratör hos vår kund i Oskarshamn. Vår kund är i behov av en tillfällig Administratör som kan komma in och stärka upp under en cirka 6 veckor lång period. Välkommen med sin ansökan!Start: Slutet april/början av majUppdragslängd: cirka 6 veckorOrt: OskarshamnOm RollenSom Administratör kommer du att vara anställd av oss på Manpower men arbeta ute hos vår kund inom industrin. I rollen som Administratör kommer du att hjälpa till med administrativa uppgifter under en period på cirka 6 veckor under en tillfällig arbetstopp på grund av många nyanställningar. I rollen kommer du handlägga och hantera olika ärenden samt vara ett administrativt stöd för chefer och andra medarbetare, samt hjälpa till med on-boarding av nyanställda. Tjänsten innehåller mycket social kontakt med medarbetare, kunder och myndigheter och det är därför viktigt att du är orädd och bekväm med att ta nya kontakter.2021-04-08Vi söker dig som är social, orädd och noggrann. Du är van vid att ta ansvar från dina tidigare arbeten och trivs med en ansvarfull roll. Arbetet innebär stora kontaktytor och du är därför kommunikativ, utåtriktad och pedagogisk i ditt sätt att vara.I bagaget har du med dig några års erfarenhet från en ansvarfull roll inom tex administration eller liknande. Erfarenhet av industri / produktion är meriterande. Flytande svenska och engelska i både tal och skrift, är ett krav.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila ansvarig Talent Acquisition Specialist Viktoria Vershovsky på Viktoria.Vershovsky@jeffersonwells.se Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-29Manpower AB5679344