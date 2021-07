Ledigt jobb som administratör i Mora - Manpower AB - Administratörsjobb i Mora

Manpower AB / Administratörsjobb / Mora2021-07-06Just nu söker vi på Manpower dig som vill ta dig an ett jobb som administratör hos en av våra kunder i logistikbranschen. Fördelen med att vara anställd hos oss är att du får trygghet och stabilitet samtidigt som dina arbetsdagar blir väldigt omväxlande. Välkommen med din ansökan!Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Manpower men arbetar som uthyrd konsult hos vår kund. Detta ger dig en mängd fördelar som vi gärna berättar mer om!Att jobba som konsultI den här rollen kommer du att arbeta med kontorsservice, administration och kundservice. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ha daglig kontakt med kunder, kollegor, leverantörer och se till att den dagliga administrationen löper på smidigt och ansvara för kundmottagningen samt besvara telefonsamtal. Du kommer att arbeta på ett internationellt och framgångsrikt företag i Mora som är verksamt inom logistikbranschen.Till exempel kommer du att* svara i telefon* arbeta med orderhantering* registrera inkommande ärendenÄr du den vi söker?För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du uppskattar variation och har lätt för att möta nya människor och situationer. Vi tror att du som uppskattar känslan av att ge riktigt god service kommer att trivas väldigt bra i den här rollen, och vi tar för givet att du alltid är mån om att göra ett bra jobb. Viss erfarenhet av administrativt arbete och att arbeta i Office-paketet kommer att vara till stor hjälp i arbetet för din egen del, men har du inte det blir startsträckan helt enkelt bara lite längre.Vi söker dig som* har gymnasial utbildning* har goda kunskaper i svenska i tal och skrift* har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.Vi ser det som meriterande om du* har arbetat med liknande uppgifter tidigare* har erfarenhet av orderhantering* har arbetat med kundkontakt tidigare.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Sök tjänsten idag!Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emma Lundqvist via e-post: emma.lundqvist@manpower.se . Sök tjänsten redan nu!Vi ser fram emot att höra från dig!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Contract2021-07-06Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-07-20Manpower AB5849892