Lediga sommarjobb som livsmedelsarbetare på Atria i Malmö! - Manpower AB - Tunnplåtslagarjobb i Malmö

Manpower AB / Tunnplåtslagarjobb / Malmö2021-04-15Är du ute efter ett sommarjobb och nyfiken på hur det är att arbeta inom livsmedelsindustrin? Vi på Manpower söker nu dig som vill sommarjobba som livsmedelsarbetare hos Atria i Malmö! Få ovärderlig arbetslivserfarenhet inför framtiden och upptäck hur utvecklande det är att arbeta i ett engagerat och hungrigt team. Välkommen med din ansökan redan idag!Vad går jobbet ut på?Du kommer att sommarjobba som livsmedelsarbetare hos vår kund Atria i Malmö. Fabriken ligger i Fosie på Skogholmsgatan 12. I din roll kommer du att ha varierande arbetsuppgifter både i produktion, lager samt paketering av livsmedel. Du kommer vid olika stationer samt vid ett löpande band att hantera livsmedel såsom kött, skinka och bacon.Mer specifikt innebär det att du kan komma att:* Skiva och paketera skinka.* Tillverka, hacka och blanda kött såsom bacon.* Ha hand om maskinerna och påfyllning av råvaror och material.* Truckkörning. I produktionen kör du främst A2 och på lagret kör du B1.* Arbeta i olika datorsystem.Detta sommarjobb är förlagt mellan v.23-33 där vi ser att du är tillgänglig för att arbeta majoriteten av veckorna. Du kommer att bli anställd av Manpower och hyrs ut till kund där du arbetar dagtid vardagar.För att trivas i rollenFör detta jobb har det stor betydelse att du är både ansvarsfull och noggrann. Med ett genuint intresse för livsmedelsbranschen och en vilja att lära dig så kommer du att trivas här. Vi ser att några av dina personliga egenskaper är att du har hög arbetsvilja, driv samt tycker om att arbeta under högt arbetstempo. Tyngre lyft kan förekomma på några av avdelningarna.Vi söker dig som:* Gärna har erfarenhet av tillverkningsindustrin eller livsmedel.* Har truckkort.* Har goda kunskaper i svenska tal och skrift.* Meriterande med körkort och tillgång till bil.ErbjudandeVi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Hur söker jag jobbet?Det är enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen och följ de tre korta stegen. Vi tar inte emot ansökningar genom andra kanaler utan det är via vår hemsida du ansöker. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Har du frågor kring tjänsten?Få snabbast svar genom att läsa våra Frågor och svar på manpower.seHar du problem med din ansökan är du välkommen att kontakta vår kunniga webbsupport på 0771 55 99 10Har du frågor gällande jobbet i sig kan du kontakta Sandra Spasovska på sandra.spasovska@manpower.se . Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail eller andra kanaler.Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-15Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-13Manpower AB5694875