Lediga sommarjobb på Flügger i Bollebygd! - Manpower AB - Lagerjobb i Bollebygd

Prenumerera på nya jobb hos Manpower AB

Manpower AB / Lagerjobb / Bollebygd2021-04-13Nu söker vi flexibla och ansvarsfulla lagerarbetare till ett sommarjobb på Flüggers lager i Bollebygd. För att passa för jobbet som lagerarbetare vet vi att det är viktigt med stark arbetsmoral, hög energi och att man gillar att jobba i team. Vet du med dig att du är en hjälpsam lagspelare som gillar att jobba fysiskt? Då kan du vara precis den vi söker!Vad gör man som lagermedarbetare?Du kommer främst att plocka färgburkar med plocktruck (A1). Det är ett fysiskt jobb som sker i högt tempo och du jobbar tillsammans med ambitiösa kollegor. Uppdraget inleds med en kortare introduktionsutbildning. Detta är ett heltidsjobb under sommaren som kommer att starta under vecka 26 och löper fram till vecka 34.På arbetsplatsen är det ständiga skift- dag, kväll & natt. Vi vill att du är öppen för varierande arbetstider!Vem söker vi?Till den här tjänsten söker vi dig som är snabb, pigg och gillar att jobba fysiskt! Vi ser att du är flexibel och inte räds att hugga i där det behövs!Vi söker dig som:* Har god fysik, då det är tunga lyft.* Har B-körkort & tillgång till bil om du inte bor i Bollebygd.* Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.* Är öppen för varierande arbetstider.* Kan arbeta under v.26- 34.Det är väldigt meriterande om du har erfarenhet av att köra Skjutstativtruck (B3) & Höglyftande plocktruck (B4)!ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Såhär söker du jobbet!Att ansöka är enkelt! Klicka bara på ansök-knappen och följ instruktionerna. Notera att vi inte har möjligheten att ta emot ansökningar via e-post eller brev. Har du däremot frågor gällande tjänsten är du mer än välkommen att kontakta Felicia Lindgren, på felicia.lindgren@manpower.se Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Vi ser fram emot att höra från Dig!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-13Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-11Manpower AB5687167